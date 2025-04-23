People назвав найкрасивішу жінку світу 2025 — фото та відео

Легендарна голлівудська акторка Демі Мур здобула титул найкрасивішої у світі за версією авторитетного видання People. Варто звернути увагу на те, що наразі зірці 62 роки, а це означає, що вік ніколи не повинен заважати відчувати себе привабливими, красивими та унікальними.

Демі Мур підтвердила, що краса не має віку

Культова акторка не приховує, що її ставлення до своєї краси та зовнішнього вигляду різко змінювалося протягом життя.

Демі зізнається, що наразі не хоче гнатися за усіма можливими трендами.

За словами зірки, вона цінує свою вроду такою, як вона є, вдячна власному тілу за витривалість.

Це не означає, що я іноді не дивлюся в дзеркало і не думаю: "О Боже, я виглядаю старою" або "Моє обличчя обвисає" — звісно, таке буває. Але сьогодні я розумію, що це — просто частина мого шляху. І головне: це більше не визначає мою цінність або те, ким я є. Демі Мур Голлівудська акторка

Фото: facebook.com/demimoore

На її переконання, справжня краса в автентичності. Саме тому вона закликає своїх фанатів навчитися любові до себе та свого тіла.

Демі Мур нагадала, що у світі дуже багато краси, якою просто гріх не насолоджуватися.

Фото: facebook.com/demimoore