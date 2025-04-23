People назвав найкрасивішу жінку світу 2025 — фото та відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

People назвав найкрасивішу жінку світу 2025 — фото та відео

Демі Мур підтвердила, що краса не має віку
Джерело:  People

Легендарна голлівудська акторка Демі Мур здобула титул найкрасивішої у світі за версією авторитетного видання People. Варто звернути увагу на те, що наразі зірці 62 роки, а це означає, що вік ніколи не повинен заважати відчувати себе привабливими, красивими та унікальними.

Головні тези:

  • Зірка нагадує про важливість автентичності та любові до себе.
  • Ставлення Демі до своєї вроди і зовнішності змінювалося з часом, але сьогодні вона цінує себе такою, якою є.

Демі Мур підтвердила, що краса не має віку

Культова акторка не приховує, що її ставлення до своєї краси та зовнішнього вигляду різко змінювалося протягом життя.

Демі зізнається, що наразі не хоче гнатися за усіма можливими трендами.

За словами зірки, вона цінує свою вроду такою, як вона є, вдячна власному тілу за витривалість.

Це не означає, що я іноді не дивлюся в дзеркало і не думаю: "О Боже, я виглядаю старою" або "Моє обличчя обвисає" — звісно, таке буває. Але сьогодні я розумію, що це — просто частина мого шляху. І головне: це більше не визначає мою цінність або те, ким я є.

Демі Мур

Демі Мур

Голлівудська акторка

Фото: facebook.com/demimoore

На її переконання, справжня краса в автентичності. Саме тому вона закликає своїх фанатів навчитися любові до себе та свого тіла.

Демі Мур нагадала, що у світі дуже багато краси, якою просто гріх не насолоджуватися.

Фото: facebook.com/demimoore

Так само й з людиною — я бачу її через автентичність і позитивність. Краса приходить із комфортом у тому, щоб бути собою, — додала акторка.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Акторка Демі Мур зворушила промовою під час отримання Золотого глобуса
Демі Мур
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Усі шоковані. Демі Мур почали звинувачувати у педофілії — відео
Демі Мур
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Демі Мур закрутила роман з молодим актором — фото
Демі Мур

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?