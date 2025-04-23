People назвав найкрасивішу жінку світу 2025 — фото та відео

Легендарна голлівудська акторка Демі Мур здобула титул найкрасивішої у світі за версією авторитетного видання People. Варто звернути увагу на те, що наразі зірці 62 роки, а це означає, що вік ніколи не повинен заважати відчувати себе привабливими, красивими та унікальними.
Головні тези:
- Зірка нагадує про важливість автентичності та любові до себе.
- Ставлення Демі до своєї вроди і зовнішності змінювалося з часом, але сьогодні вона цінує себе такою, якою є.
Демі Мур підтвердила, що краса не має віку
Культова акторка не приховує, що її ставлення до своєї краси та зовнішнього вигляду різко змінювалося протягом життя.
Демі зізнається, що наразі не хоче гнатися за усіма можливими трендами.
За словами зірки, вона цінує свою вроду такою, як вона є, вдячна власному тілу за витривалість.
На її переконання, справжня краса в автентичності. Саме тому вона закликає своїх фанатів навчитися любові до себе та свого тіла.
Демі Мур нагадала, що у світі дуже багато краси, якою просто гріх не насолоджуватися.
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