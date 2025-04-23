People назвал самую красивую женщину мира 2025 года — фото и видео

Легендарная голливудская актриса Деми Мур завоевала титул самой красивой в мире по версии авторитетного издания People. Стоит обратить внимание на то, что звезде 62 года, а это значит, что возраст никогда не должен мешать чувствовать себя привлекательными, красивыми и уникальными.
Главные тезисы
- Звезда напоминает о важности подлинности и любви к себе.
- Отношение Деми к своей красоте и облику изменялось со временем, но сегодня она ценит себя такой, какой есть.
Деми Мур подтвердила, что красота не имеет возраста
Культовая актриса не скрывает, что ее отношение к своей красоте и внешнему виду резко менялось в течение жизни.
Деми признается, что сейчас не хочет гнаться за всеми возможными трендами.
По словам звезды, она ценит свою красоту такой, как она есть, благодарна собственному телу за выносливость.
По ее убеждению, настоящая красота в подлинности. Именно поэтому она призывает своих фанатов научиться любви к себе и своему телу.
Деми Мур напомнила, что в мире очень много красоты, которой просто грех не наслаждаться.
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