Переділ майна. Масштаб націоналізації підприємств у Росії побив рекорд у 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Переділ майна. Масштаб націоналізації підприємств у Росії побив рекорд у 2025 році

Служба зовнішньої розвідки України
Кремль

У 2025 році масштаб націоналізації в Російській Федерації побив усі рекорди. Це свідчить про подальше згортання ринкових механізмів та посилення державного контролю над економікою.

Головні тези:

  • У 2025 році масова націоналізація підприємств у Росії побила всі рекорди, свідчить про згортання ринкових механізмів та зростання державного контролю.
  • Обсяг примусово вилученого майна зріс у 4,5 раза порівняно з попереднім роком, досягнувши понад 3,1 трильйона рублів.
  • Найбільший удар відчули відомі російські мільярдери, такі як Дмитро Каменщик, Деніс Штенгєлов та Костянтин Струков.

У Росії масово націоналізують підприємства

У 2025 році обсяг примусово вилученого майна збільшився у 4,5 раза порівняно з 2024 роком і перевищив 3,1 трильйона рублів, а загальна сума активів, переданих державі з 2022 року, досягла 4,3 трильйона рублів.

У розвідці зазначили, що найбільшого удару зазнав великий бізнес, оскільки у 2025 році свої активи втратили відомі російські мільярдери. Зокрема:

  • Дмитро Каменщик позбувся аеропорту "Домодєдово";

  • Деніс Штенгєлов — холдингу KDV Group;

  • Костянтин Струков — групи "Южуралзолото".

Як інформують у СЗРУ, в Росії масово націоналізуються стратегічні підприємства, торговельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти і навіть освітні установи.

Особливо активно майно відбирають у Московській області, Санкт-Петербурзі, на Уралі й Далекому сході.

Також розвідники розповіли, що для фактичного позбавлення бізнесу права власності Кремль застосовує п'ять ключових механізмів: від "антикорупційних" позовів та перегляду приватизації 1990-2000-х років до звинувачень в "екстремізмі" та зв’язках з іноземними державами.

Така практика демонструє повну залежність судової системи від політичних рішень і перетворює націоналізацію на інструмент політичних репресій та переділу майна в інтересах бізнесменів, підконтрольних путінському режиму.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Кінець близько". Чому багато стратегів прогнозують крах Путіна
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Крах економіки РФ близько — заборгованість із виплати зарплати зросла утричі
Служба зовнішньої розвідки України
економіка
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка Росії наближається до краху — коли це станеться
Економічна ситуація в Росії стрімко погіршується

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?