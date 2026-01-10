Переділ майна. Масштаб націоналізації підприємств у Росії побив рекорд у 2025 році

У 2025 році масштаб націоналізації в Російській Федерації побив усі рекорди. Це свідчить про подальше згортання ринкових механізмів та посилення державного контролю над економікою.

У Росії масово націоналізують підприємства

У 2025 році обсяг примусово вилученого майна збільшився у 4,5 раза порівняно з 2024 роком і перевищив 3,1 трильйона рублів, а загальна сума активів, переданих державі з 2022 року, досягла 4,3 трильйона рублів.

У розвідці зазначили, що найбільшого удару зазнав великий бізнес, оскільки у 2025 році свої активи втратили відомі російські мільярдери. Зокрема:

Дмитро Каменщик позбувся аеропорту "Домодєдово";

Деніс Штенгєлов — холдингу KDV Group;

Костянтин Струков — групи "Южуралзолото".

Як інформують у СЗРУ, в Росії масово націоналізуються стратегічні підприємства, торговельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти і навіть освітні установи.

Особливо активно майно відбирають у Московській області, Санкт-Петербурзі, на Уралі й Далекому сході.

Також розвідники розповіли, що для фактичного позбавлення бізнесу права власності Кремль застосовує п'ять ключових механізмів: від "антикорупційних" позовів та перегляду приватизації 1990-2000-х років до звинувачень в "екстремізмі" та зв’язках з іноземними державами.