Передел имущества. Масштаб национализации предприятий в России побил рекорд в 2025 году
Передел имущества. Масштаб национализации предприятий в России побил рекорд в 2025 году

В 2025 году масштаб национализации в Российской Федерации побил все рекорды. Это свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.

  • В 2025 году масштаб национализации предприятий в России достиг исторических максимумов, что свидетельствует об укреплении государственного контроля над экономикой.
  • Объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 3,1 триллиона рублей.

В России массово национализируют предприятия

В 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей.

В разведке отметили, что наибольший удар понес крупный бизнес, поскольку в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. В частности:

  • Дмитрий Каменщик избавился от аэропорта "Домодедово";

  • Денис Штенгелов — холдинга KDV Group;

  • Константин Струков — группы "Южуралзолото".

Как информируют в СЗРУ, в России массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения.

Особенно активно имущество отбирается в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и на Дальнем Востоке.

Разведчики рассказали, что для фактического лишения бизнеса права собственности Кремль применяет пять ключевых механизмов: от "антикоррупционных" исков и пересмотра приватизации 1990-2000-х годов до обвинений в "экстремизме" и связях с иностранными государствами.

Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму.

