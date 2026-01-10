В 2025 году масштаб национализации в Российской Федерации побил все рекорды. Это свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.

В России массово национализируют предприятия

В 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей.

В разведке отметили, что наибольший удар понес крупный бизнес, поскольку в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. В частности:

Дмитрий Каменщик избавился от аэропорта "Домодедово";

Денис Штенгелов — холдинга KDV Group;

Константин Струков — группы "Южуралзолото".

Как информируют в СЗРУ, в России массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения.

Особенно активно имущество отбирается в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и на Дальнем Востоке. Поделиться

Разведчики рассказали, что для фактического лишения бизнеса права собственности Кремль применяет пять ключевых механизмов: от "антикоррупционных" исков и пересмотра приватизации 1990-2000-х годов до обвинений в "экстремизме" и связях с иностранными государствами.