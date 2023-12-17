Переговори про вступ у ЄС будуть непростими, однак ми історично визначились — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, українська нація зробила історичний вибір і готова до не простих переговорів щодо вступу у ЄС.

Що Зеленський каже про переговори щодо вступу у ЄС

Ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали увесь рік, - рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу - процес скринінгу, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський підкреслив, що також готується до роботи над питанням переговорної рамки для України, процес, який має початись вже навесні наступного року.

Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. І я дякую усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення, - усім, хто долучився: і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять в нас, в Україну і в Європу, - зазначив президент. Поширити

У Польщі почали погрожувати Україні блокадою агропродукції у разі вступу у ЄС

Як зазначив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, у разі приєднання України до ЄС Варшава може оголосити про блокування експорту українського зерна щонайменше на 20 років.

За його словами, раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по Євросоюзу.

Ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років, - заявляє заступник Мінсільхозу Польщі. Поширити

За його словами, уряд повинен окреслити, що українські товари є "неліквідними" для ринку Польщі.

Коментуючи питання щодо набуття Україною членства ЄС чиновник уточнив, що деякі процеси Варшаві загальмувати "не під силу".

Він вважає, що шлях Києва до блоку буде довгим. Польщі слід використати цей час, щоб підготуватися.

Згідно з оцінкою заступника міністра, ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів. Вони контролюють половину орних земель України.