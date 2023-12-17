Переговоры о вступлении в ЕС будут непростыми, однако мы исторически определились — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Переговоры о вступлении в ЕС будут непростыми, однако мы исторически определились — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, украинская нация сделала исторический выбор и готова к непростым переговорам по вступлению в ЕС.

Что Зеленский говорит о переговорах по вступлению в ЕС

У нас есть решение Европейского совета, ради которого работали весь год, - решение об открытии переговоров по членству. В ближайшие дни официально инициируем с Еврокомиссией процесс оценки украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза - процесс скрининга, - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что также готовится к работе над вопросом переговорной рамки для Украины, процесс, который должен начаться уже весной следующего года.

Процесс переговоров будет непростым, но главное, что исторически определились: Украина всегда будет частью нашего общего европейского дома. И я благодарю всех, кто помогает приближать необходимые европейские решения, - всех, кто присоединился: и политикам, и общественным лидерам, и народам разных стран, которые одинаково верят в нас, в Украину и в Европу, - отметил президент.

В Польше начали угрожать Украине блокадой агропродукции в случае вступления в ЕС

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, в случае присоединения Украины к ЕС Варшава может объявить о блокировании экспорта украинского зерна не менее 20 лет.

По его словам, ранее с Варшавой аналогичным образом поступила Германия, защитив свой рынок от товаров нового соседа по Евросоюзу.

Мы должны защитить свои интересы, как это сделала Германия, когда Польша присоединилась к ЕС, тогда рынок труда для поляков был закрыт на восемь лет, – заявляет заместитель Минсельхоза Польши.

По его словам, правительство должно определить, что украинские товары "неликвидны" для рынка Польши.

Комментируя вопрос о вступлении в Украину членства ЕС, чиновник уточнил, что некоторые процессы Варшаве затормозить "не под силу".

Он считает, что путь Киева в блок будет длинным. Польше следует использовать это время для подготовки.

Согласно оценке замминистра, рынок украинских аграриев сосредоточен во власти 95 крупнейших агрохолдингов. Они контролируют половину пахотных земель Украины.

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