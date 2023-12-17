Переговоры о вступлении в ЕС будут непростыми, однако мы исторически определились — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, украинская нация сделала исторический выбор и готова к непростым переговорам по вступлению в ЕС.
Что Зеленский говорит о переговорах по вступлению в ЕС
Зеленский подчеркнул, что также готовится к работе над вопросом переговорной рамки для Украины, процесс, который должен начаться уже весной следующего года.
В Польше начали угрожать Украине блокадой агропродукции в случае вступления в ЕС
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, в случае присоединения Украины к ЕС Варшава может объявить о блокировании экспорта украинского зерна не менее 20 лет.
По его словам, ранее с Варшавой аналогичным образом поступила Германия, защитив свой рынок от товаров нового соседа по Евросоюзу.
По его словам, правительство должно определить, что украинские товары "неликвидны" для рынка Польши.
Комментируя вопрос о вступлении в Украину членства ЕС, чиновник уточнил, что некоторые процессы Варшаве затормозить "не под силу".
Он считает, что путь Киева в блок будет длинным. Польше следует использовать это время для подготовки.
Согласно оценке замминистра, рынок украинских аграриев сосредоточен во власти 95 крупнейших агрохолдингов. Они контролируют половину пахотных земель Украины.
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