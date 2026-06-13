Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути змістовними — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що червень та липень повинні бути результативними для України та для всієї Європи.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на необхідності результативних перемовин та зустрічей у червні та липні для України та всієї Європи.
- Україна активно працює над політичним прогресом у взаємодії з партнерами, зокрема в рамках Drone Deals та нових санкцій проти Росії.
Зеленський заявив про важливі для України перемовини
Про це глава держави повідомив під час звернення.
За його словами, Україна доводить, що «українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових обʼєктів і воєнних підприємств».
Червень — липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи. Дякую всім, хто з нами — з Україною! Дякую нашим воїнам за влучність та силу на позиціях. Слава Україні!
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