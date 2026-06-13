Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути змістовними — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути змістовними — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що червень та липень повинні бути результативними для України та для всієї Європи.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив на необхідності результативних перемовин та зустрічей у червні та липні для України та всієї Європи.
  • Україна активно працює над політичним прогресом у взаємодії з партнерами, зокрема в рамках Drone Deals та нових санкцій проти Росії.

Зеленський заявив про важливі для України перемовини

Про це глава держави повідомив під час звернення.

Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Україна доводить, що «українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових обʼєктів і воєнних підприємств».

Він підкреслив, що були цієї доби хороші результати роботи Служби безпеки України — влучання у тимчасово окупованому Криму. Також відмітив успішну роботу української армії — по території самої Росії: у Волгоградському та Краснодарському регіонах, проти нафтових об’єктів.

Червень — липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи. Дякую всім, хто з нами — з Україною! Дякую нашим воїнам за влучність та силу на позиціях. Слава Україні!

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