Трамп і Зеленський приїдуть на саміт G7 у Франції

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах. Саміт G7 пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен.

Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті G7 у Франції

Високопосадовці адміністрації президента США повідомили, що Трамп прибуде до Франції в понеділок і того ж вечора зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

16 червня американський президент візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться президент України Володимир Зеленський.

На запитання, чи запланована двостороння зустріч між президентом Трампом та президентом Зеленським, чиновник повідомив, що лідери двох держав “можливо, зустрінуться один із одним у кулуарах”, однак на цей момент двосторонньої зустрічі не заплановано.

Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Це те, що є пріоритетом Президента Трампа, один із його головних пріоритетів, — заявив чиновник Білого дому на правах анонімності під час телефонної розмови із журналістами. Поширити

Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів Близького Сходу та президента України Володимира Зеленського на саміт групи G7, який відбудеться у французькому курортному місті Евіан 15–17 червня.