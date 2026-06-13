Трамп и Зеленский приедут на саммит G7 во Франции
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Трамп и Зеленский приедут на саммит G7 во Франции

Трамп
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Источник:  Суспільне

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии группы G7 во Франции и встретятся в кулуарах. Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Главные тезисы

  • Участие президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в рабочей сессии G7 во Франции.
  • Приоритетом для Трампа является скорейшее завершение войны, что подтверждено в официальных заявках администрации.

Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите G7 во Франции

Высокопоставленные чиновники администрации президента США сообщили, что Трамп прибудет во Францию в понедельник и в тот же вечер встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

16 июня американский президент примет участие в рабочей сессии лидеров G7, к которой также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, запланирована ли двусторонняя встреча между президентом Трампом и президентом Зеленским, чиновник сообщил, что лидеры двух государств "возможно, встретятся друг с другом в кулуарах", однако на данный момент двусторонняя встреча не запланирована.

Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Это то, что является приоритетом Президента Трампа, один из его главных приоритетов, заявил чиновник Белого дома на правах анонимности во время телефонного разговора с журналистами.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского на саммит группы G7, который пройдет во французском курортном городе Эвиан 15-17 июня.

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