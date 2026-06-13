Трамп и Зеленский приедут на саммит G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии группы G7 во Франции и встретятся в кулуарах. Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.
Главные тезисы
- Участие президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в рабочей сессии G7 во Франции.
- Приоритетом для Трампа является скорейшее завершение войны, что подтверждено в официальных заявках администрации.
Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите G7 во Франции
Высокопоставленные чиновники администрации президента США сообщили, что Трамп прибудет во Францию в понедельник и в тот же вечер встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
16 июня американский президент примет участие в рабочей сессии лидеров G7, к которой также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
На вопрос, запланирована ли двусторонняя встреча между президентом Трампом и президентом Зеленским, чиновник сообщил, что лидеры двух государств "возможно, встретятся друг с другом в кулуарах", однако на данный момент двусторонняя встреча не запланирована.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского на саммит группы G7, который пройдет во французском курортном городе Эвиан 15-17 июня.
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