Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть содержательными — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что июнь и июль должны быть результативными для Украины и всей Европы.
Главные тезисы
- Президент Зеленский призвал к содержательным переговорам и встречам в июне и июле для достижения политического прогресса.
- Особое внимание уделяется взаимодействию с партнерами, новым санкциям против России и поддержке ПВО и дальнобойности Украины.
Зеленский заявил о важных для Украины переговорах
Об этом глава государства сообщил во время обращения.
По его словам, Украина доказывает, что «украинская дальнобойность имеет решающее значение, сейчас в милдстрайках на всю глубину временно оккупированной территории и в дипстрайках против российских нефтяных объектов и военных предприятий».
Июнь-июль должны быть результативными для Украины и для всей нашей Европы. Спасибо всем, кто с нами — с Украиной! Спасибо нашим воинам за меткость и силу на позициях. Слава Украине!
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