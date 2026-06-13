Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть содержательными — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что июнь и июль должны быть результативными для Украины и всей Европы.

Зеленский заявил о важных для Украины переговорах

Об этом глава государства сообщил во время обращения.

Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть не пустыми. Мы наполняем их содержанием и ожидаем содержания от партнеров. Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против России, новая поддержка для Украины, прежде всего, поддержка ПВО и нашей дальнобойности. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, Украина доказывает, что «украинская дальнобойность имеет решающее значение, сейчас в милдстрайках на всю глубину временно оккупированной территории и в дипстрайках против российских нефтяных объектов и военных предприятий».

Он подчеркнул, что были в эти сутки хорошие результаты работы Службы безопасности Украины — попадания во временно оккупированном Крыму. Также отметил успешную работу украинской армии по территории самой России: в Волгоградском и Краснодарском регионах, против нефтяных объектов. Поделиться