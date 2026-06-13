Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть содержательными — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть содержательными — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что июнь и июль должны быть результативными для Украины и всей Европы.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский призвал к содержательным переговорам и встречам в июне и июле для достижения политического прогресса.
  • Особое внимание уделяется взаимодействию с партнерами, новым санкциям против России и поддержке ПВО и дальнобойности Украины.

Зеленский заявил о важных для Украины переговорах

Об этом глава государства сообщил во время обращения.

Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть не пустыми. Мы наполняем их содержанием и ожидаем содержания от партнеров. Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против России, новая поддержка для Украины, прежде всего, поддержка ПВО и нашей дальнобойности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украина доказывает, что «украинская дальнобойность имеет решающее значение, сейчас в милдстрайках на всю глубину временно оккупированной территории и в дипстрайках против российских нефтяных объектов и военных предприятий».

Он подчеркнул, что были в эти сутки хорошие результаты работы Службы безопасности Украины — попадания во временно оккупированном Крыму. Также отметил успешную работу украинской армии по территории самой России: в Волгоградском и Краснодарском регионах, против нефтяных объектов.

Июнь-июль должны быть результативными для Украины и для всей нашей Европы. Спасибо всем, кто с нами — с Украиной! Спасибо нашим воинам за меткость и силу на позициях. Слава Украине!

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