Открытие первого кластера для вступления в ЕС является значительной поддержкой для Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил решение государств-членов ЕС о назначении на 15 июня межправительственных конференций с Украиной и Молдовой.

Зеленский приветствовал решение ЕС об открытии первого кластера для Украины

Прежде всего, Зеленский поблагодарил всех людей, которые дерутся ради Украины, работают на украинское государство и помогают защищать его национальные интересы. Также он поблагодарил всех партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы.

Украина защищает себя и тем самым всю Европу — идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", — подчеркнул он. "Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже придерживается слова. Открытие первого кластера представляет собой значительную политическую и моральную поддержку для нашего государства и людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил, что также сделано все и для открытия последующих кластеров.

I thank all our people who are fighting for Ukraine, working for our state, and helping defend our national interests. And I thank all our partners in the EU and every leader personally for this strong step for the sake of Europe. Ukraine is defending itself and, in doing so, all… https://t.co/wLYz00Nd0B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2026