Открытие первого кластера для вступления в ЕС является значительной поддержкой для Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил решение государств-членов ЕС о назначении на 15 июня межправительственных конференций с Украиной и Молдовой.
Главные тезисы
- Решение ЕС о назначении первого кластера для Украины является важным шагом и поддержкой со стороны Зеленского.
- Зеленский выразил благодарность государствам-членам ЕС и партнерам за помощь в защите национальных интересов Украины.
Зеленский приветствовал решение ЕС об открытии первого кластера для Украины
Прежде всего, Зеленский поблагодарил всех людей, которые дерутся ради Украины, работают на украинское государство и помогают защищать его национальные интересы. Также он поблагодарил всех партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы.
Он добавил, что также сделано все и для открытия последующих кластеров.
I thank all our people who are fighting for Ukraine, working for our state, and helping defend our national interests. And I thank all our partners in the EU and every leader personally for this strong step for the sake of Europe. Ukraine is defending itself and, in doing so, all… https://t.co/wLYz00Nd0B— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2026
Поздравляем также Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно.
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