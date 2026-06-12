Открытие первого кластера для вступления в ЕС является значительной поддержкой для Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Открытие первого кластера для вступления в ЕС является значительной поддержкой для Украины — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поздравил решение государств-членов ЕС о назначении на 15 июня межправительственных конференций с Украиной и Молдовой.

Главные тезисы

  • Решение ЕС о назначении первого кластера для Украины является важным шагом и поддержкой со стороны Зеленского.
  • Зеленский выразил благодарность государствам-членам ЕС и партнерам за помощь в защите национальных интересов Украины.

Зеленский приветствовал решение ЕС об открытии первого кластера для Украины

Прежде всего, Зеленский поблагодарил всех людей, которые дерутся ради Украины, работают на украинское государство и помогают защищать его национальные интересы. Также он поблагодарил всех партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы.

Украина защищает себя и тем самым всю Европу — идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", — подчеркнул он. "Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже придерживается слова. Открытие первого кластера представляет собой значительную политическую и моральную поддержку для нашего государства и людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он добавил, что также сделано все и для открытия последующих кластеров.

Поздравляем также Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно.

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