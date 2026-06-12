Война РФ против Украины. ЕС имеет доказательства участия Китая в подготовке российских солдат
Категория
Мир
Дата публикации

Война РФ против Украины. ЕС имеет доказательства участия Китая в подготовке российских солдат

Китай
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Китай тренировал на своей территории сотни российских солдат, затем принимавших участие в войне России против Украины, причем указанная информация была подтверждена специальными службами Евросоюза.

Главные тезисы

  • Спецслужбы ЕС подтвердили участие Китая в тренировке российских военных для участия в войне на Украине.
  • Сотни российских солдат прошли обучение на нескольких военных базах в Китае перед отправкой на территорию Украины.

Китай тренировал сотни российских окупантов для участия в войне против Украины

Об этом корреспондент сообщил осведомленный с вопросом чиновник ЕС на условиях анонимности.

Обнаружены доказательства тренировки Китаем сотен военнослужащих вооруженных сил России для дальнейшего участия в агрессии против Украины.

Информацию по тренировке Китаем российских солдат подтвердили наши службы. Тренировки проходили на нескольких тренировочных базах в Китае, его получили сотни российских военных.

Он отметил, что Китай отрицает факт обучения солдат, которые после этого оказались на войне на территории Украины, но у ЕС есть безоговорочные доказательства.

Чиновник ЕС сообщил, что отношения ЕС и Китая, и в частности, этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 15 июня.

Также будут обсуждены торговые отношения ЕС и Китая и, в частности, зависимость оборонной промышленности ЕС от китайских поставщиков и возможность ее прекращения.

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