Война РФ против Украины. ЕС имеет доказательства участия Китая в подготовке российских солдат

Китай тренировал на своей территории сотни российских солдат, затем принимавших участие в войне России против Украины, причем указанная информация была подтверждена специальными службами Евросоюза.
Главные тезисы
- Спецслужбы ЕС подтвердили участие Китая в тренировке российских военных для участия в войне на Украине.
- Сотни российских солдат прошли обучение на нескольких военных базах в Китае перед отправкой на территорию Украины.
Китай тренировал сотни российских окупантов для участия в войне против Украины
Об этом корреспондент сообщил осведомленный с вопросом чиновник ЕС на условиях анонимности.
Обнаружены доказательства тренировки Китаем сотен военнослужащих вооруженных сил России для дальнейшего участия в агрессии против Украины.
Он отметил, что Китай отрицает факт обучения солдат, которые после этого оказались на войне на территории Украины, но у ЕС есть безоговорочные доказательства.
Чиновник ЕС сообщил, что отношения ЕС и Китая, и в частности, этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 15 июня.
Также будут обсуждены торговые отношения ЕС и Китая и, в частности, зависимость оборонной промышленности ЕС от китайских поставщиков и возможность ее прекращения.
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