Война РФ против Украины. ЕС имеет доказательства участия Китая в подготовке российских солдат

Китай тренировал на своей территории сотни российских солдат, затем принимавших участие в войне России против Украины, причем указанная информация была подтверждена специальными службами Евросоюза.

Китай тренировал сотни российских окупантов для участия в войне против Украины

Об этом корреспондент сообщил осведомленный с вопросом чиновник ЕС на условиях анонимности.

Обнаружены доказательства тренировки Китаем сотен военнослужащих вооруженных сил России для дальнейшего участия в агрессии против Украины.

Информацию по тренировке Китаем российских солдат подтвердили наши службы. Тренировки проходили на нескольких тренировочных базах в Китае, его получили сотни российских военных. Поделиться

Он отметил, что Китай отрицает факт обучения солдат, которые после этого оказались на войне на территории Украины, но у ЕС есть безоговорочные доказательства.

Чиновник ЕС сообщил, что отношения ЕС и Китая, и в частности, этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 15 июня.

Также будут обсуждены торговые отношения ЕС и Китая и, в частности, зависимость оборонной промышленности ЕС от китайских поставщиков и возможность ее прекращения.