Війна РФ проти України. ЄС має докази участі Китаю у вишколі російських солдатів

Китай тренував на своїй території сотні російських солдат, які потім брали участь у війні Росії проти України, причому вказана інформація була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу.
Головні тези:
- Китай тренував сотні російських солдат на війну проти України, що стало відомо завдяки доказам ЄС.
- ЄС має беззаперечні підтвердження тренування китайськими військовими російських військовослужбовців.
Китай тренував сотні російських окупантів для участі у війні проти України
Про це кореспондентці повідомив обізнаний з питанням високопосадовець ЄС на умовах анонімності.
Знайдені докази тренування Китаєм сотень військовослужбовців збройних сил Росії для подальшої участі в агресії проти України.
Він зауважив, що Китай заперечує факт навчання солдатів, які після цього опинилися на війні на території України, але ЄС має беззаперечні докази.
Посадовець ЄС повідомив, що стосунки ЄС та Китаю, і зокрема, це питання, обговорюватиметься міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 15 червня.
Також будуть обговорені торговельні стосунки ЄС та Китаю, та, зокрема, залежність оборонної промисловості ЄС від китайських постачальників та можливість її припинення.
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