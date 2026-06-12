ЕС откроет первый переговорный кластер насчет вступления Украины

ЕС 15 июня проведет межправительственные конференции по Украине и Молдове, где ЕС и страны откроют первый переговорный кластер.
Главные тезисы
- Европейский Союз начнет переговоры с Украиной о вступлении и откроет первый переговорный кластер 15 июня.
- Открытие переговорного кластера отмечается как исторический момент в отношениях между Украиной, Молдовой и ЕС.
ЕС начинает переговоры с Украиной о вступлении
Об этом говорится в Х Кипрского председательства в Совете ЕС.
Кипрское председательство заявило, что гордится тем, что способствовало наступлению этого исторического момента.
Как председательство, мы интенсивно работали над достижением этого результата. Это знаковое событие и признание стремлений, устойчивости и упорного труда двух стран-кандидатов, избравших Европу и ее ценности. Осуществляя этот важный шаг вместе, мы еще раз подтверждаем, что Европейский Союз самый сильный, когда он единственный, принципиальный и открытый для тех, кто предан его ценностям.
Следует отметить, что в пятницу во второй половине рабочего дня правительство Украины одобрило и передало в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС.
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