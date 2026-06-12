ЕС откроет первый переговорный кластер насчет вступления Украины

ЕС 15 июня проведет межправительственные конференции по Украине и Молдове, где ЕС и страны откроют первый переговорный кластер.

ЕС начинает переговоры с Украиной о вступлении

Об этом говорится в Х Кипрского председательства в Совете ЕС.

15 июня в рамках Кипрского председательства в Совете ЕС мы проведем первые конференции по вступлению с Украиной и Молдовой, чтобы начать работу над Кластером 1 — "Основы". Поделиться

Кипрское председательство заявило, что гордится тем, что способствовало наступлению этого исторического момента.

Как председательство, мы интенсивно работали над достижением этого результата. Это знаковое событие и признание стремлений, устойчивости и упорного труда двух стран-кандидатов, избравших Европу и ее ценности. Осуществляя этот важный шаг вместе, мы еще раз подтверждаем, что Европейский Союз самый сильный, когда он единственный, принципиальный и открытый для тех, кто предан его ценностям.

Следует отметить, что в пятницу во второй половине рабочего дня правительство Украины одобрило и передало в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС.