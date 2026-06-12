ЕС откроет первый переговорный кластер насчет вступления Украины
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС откроет первый переговорный кластер насчет вступления Украины

ЕС
Read in English
Читати українською

ЕС 15 июня проведет межправительственные конференции по Украине и Молдове, где ЕС и страны откроют первый переговорный кластер.

Главные тезисы

  • Европейский Союз начнет переговоры с Украиной о вступлении и откроет первый переговорный кластер 15 июня.
  • Открытие переговорного кластера отмечается как исторический момент в отношениях между Украиной, Молдовой и ЕС.

ЕС начинает переговоры с Украиной о вступлении

Об этом говорится в Х Кипрского председательства в Совете ЕС.

15 июня в рамках Кипрского председательства в Совете ЕС мы проведем первые конференции по вступлению с Украиной и Молдовой, чтобы начать работу над Кластером 1 — "Основы".

Кипрское председательство заявило, что гордится тем, что способствовало наступлению этого исторического момента.

Как председательство, мы интенсивно работали над достижением этого результата. Это знаковое событие и признание стремлений, устойчивости и упорного труда двух стран-кандидатов, избравших Европу и ее ценности. Осуществляя этот важный шаг вместе, мы еще раз подтверждаем, что Европейский Союз самый сильный, когда он единственный, принципиальный и открытый для тех, кто предан его ценностям.

Следует отметить, что в пятницу во второй половине рабочего дня правительство Украины одобрило и передало в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия пересматривает свои отношения с ЕС через "сумасшедший мир Трампа"
Норвегия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление в ЕС — известна дата открытия первого кластера для Украины и Молдовы
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал важные решения уже летом
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?