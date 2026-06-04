Вступление в ЕС — известна дата открытия первого кластера для Украины и Молдовы

Отдельные межправительственные конференции по открытию первого кластера "Основы" для Украины и Молдовы состоятся в Люксембурге 15 июня 2026 года, накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Первый кластер для Украины и Молдовы откроют 15 июня

Об этом сообщили осведомленные с вопросом источники в Евросоюзе.

Открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

15 июня в Люксембурге будут проведены две отдельные межправительственные конференции для Украины и Молдовы, — заявил европейский собеседник "ЕвроПравды".

Он пояснил, что этому предшествует активная работа в рабочих группах и на уровне послов в Брюсселе.

В частности, общую переговорную позицию ЕС по кластеру 1 как для Украины, так и для Молдовы планируют утвердить на следующей неделе. Поделиться

Ранее кипрское председательство в ЕС объявило о старте формального процесса открытия кластера для Украины.

В частности, послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.

Этому предшествовало заявление 3 июня премьер-министра Венгрии Петера Мадяра о том, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по поводу венгерского нацменьшинства.