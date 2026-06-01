ЕС может исключить украинцев призывного возраста из расширенной схемы временной защиты

Европейский Союз обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России.

ЕС планирует исключить украинцев призывного возраста из схемы защиты беженцев

Это предложение возникло при обсуждении будущего продолжения Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. Схема, активированная после полномасштабного вторжения России в 2022 году, действует до марта 2027 года.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv, среди обсуждаемых вариантов есть продолжение временной защиты с сужением его сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или выехавших из Украины нелегально.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, которые ищут временную защиту.

В прошлом году Европейская комиссия призвала национальные столицы подготовиться к постепенному прекращению действия программы. В 2024 году она приняла рекомендации по "скоординированному переходу" к более стабильным правовым статусам, но прогресс пока неравномерен.

Некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность тем, что "возрастающая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста". В то же время, несколько стран утверждают, что эту систему следует пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления страны российской агрессии, так и для содействия предстоящим усилиям по восстановлению, говорится в документе.

Министры по миграции рассмотрят этот вопрос на заседании Совета юстиции и внутренних дел на этой неделе. Любые изменения директивы должна инициировать Еврокомиссия.

Комиссия пока не сообщила, предложит ли она официально очередное продолжение действия схемы.

На март 2026 года 4,33 миллиона украинцев имели временную защиту в ЕС, причем наибольшее количество приняли Германия (1,27 млн), Польша (961 405 человек) и Чехия (379 820).

Следует отметить, что отдельные национальные правительства уже начали рассматривать ужесточение правил для украинцев по получению временной защиты. Дания, кроме ограничений для мужчин 23-60 лет, рассматривает остановку предоставления временной защиты на общих началах для вновь прибывших из 14 регионов, "меньше пострадавших от военных действий".