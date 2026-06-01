ЄС може виключити українців призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту

ЄС планує виключити українців призовного віку зі схеми захисту біженців

Ця пропозиція виникла під час обговорення майбутнього продовження Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), яка дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку. Схема, активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року.

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомилося видання Euractiv, серед обговорюваних варіантів є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України нелегально.

Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту.

Минулого року Європейська комісія закликала національні столиці підготуватися до поступового припинення дії програми. У 2024 році вона ухвалила рекомендації щодо "скоординованого переходу" до більш стабільних правових статусів, але прогрес поки що нерівномірний.

Деякі національні уряди висловили стурбованість тим, що "зростаюча частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку". Водночас кілька країн стверджують, що цю систему слід переглянути "також в інтересах України", як для підтримки опору країни російській агресії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відбудови, йдеться в документі.

Міністри з питань міграції розглянуть це питання на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Будь-які зміни до директиви має ініціювати Єврокомісія.

Комісія поки що не повідомила, чи запропонує вона офіційно чергове продовження дії схеми.

Станом на березень 2026 року 4,33 мільйона українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина (1,27 млн), Польща (961 405 осіб) та Чехія (379 820).

Слід зауважити, що окремі національні уряди вже розпочали розглядати посилення правил для українців щодо отримання тимчасового захисту. Данія, окрім обмежень для чоловіків 23-60 років, розглядає зупинення надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менше постраждали від військових дій".