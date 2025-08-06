У Німеччині розробляють законопроєкт щодо зменшення соціальних виплат для українських біженців

Уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців, як і передбачено коаліційним договором.
Головні тези:
- Законопроєкт у Німеччині передбачає зменшення державних виплат для українських біженців, у результаті чого їм буде надаватися менша допомога від 1 квітня 2025 року.
- Прийняття закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині, зачепивши щонайменше 21 тисячу українців.
- Закон має пройти схвалення урядом Німеччини та верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності, враховуючи дискусії щодо рівня підтримки для українських біженців.
Німеччина скорочує виплати біженцям з України
Згідно з проєктом закону, українці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд" ("допомогу для громадян"), натомість їх виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.
Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців — саме стільки вʼїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.
Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.
Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці. Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена.
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