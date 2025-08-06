У Німеччині розробляють законопроєкт щодо зменшення соціальних виплат для українських біженців
Категорія
Світ
Дата публікації

У Німеччині розробляють законопроєкт щодо зменшення соціальних виплат для українських біженців

Німеччина
Read in English
Джерело:  Reuters

Уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців, як і передбачено коаліційним договором.

Головні тези:

  • Законопроєкт у Німеччині передбачає зменшення державних виплат для українських біженців, у результаті чого їм буде надаватися менша допомога від 1 квітня 2025 року.
  • Прийняття закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині, зачепивши щонайменше 21 тисячу українців.
  • Закон має пройти схвалення урядом Німеччини та верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності, враховуючи дискусії щодо рівня підтримки для українських біженців.

Німеччина скорочує виплати біженцям з України

Згідно з проєктом закону, українці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд" ("допомогу для громадян"), натомість їх виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.

За оцінками, ухвалення закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині.

Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців — саме стільки вʼїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці. Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена.

Прем'єр-міністр Баварії і лідер коаліційного Християнсько-соціального союзу Маркус Зюдер закликав виключити з програми підвищення виплат усіх українських біженців, а не тільки новоприбулих.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців — що відомо
біженці
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія планує скасувати захист для українських біженців
Швейцарія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив своє рішення щодо українських біженців
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?