В Германии разрабатывают законопроект насчет уменьшения социальных выплат для украинских беженцев

Правительство Германии подготовило законопроект, предусматривающий сокращение государственных выплат для вновь прибывших украинских беженцев, как и предусмотрено коалиционным договором.
Главные тезисы
- Правительство Германии разрабатывает законопроект о сокращении государственных выплат для украинских беженцев с 1 апреля 2025 года.
- Принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии, затрагивая не менее 21 тысячи украинцев.
- Законопроект должен пройти одобрение правительством и верхней палатой парламента Германии.
Германия сокращает выплаты беженцам из Украины
Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), а их будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.
Это решение коснется как минимум 21 тысячи украинцев — именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.
Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.
Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для прибывших с 1 апреля беженцев помощь будет уменьшена.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-