В Германии разрабатывают законопроект насчет уменьшения социальных выплат для украинских беженцев

Правительство Германии подготовило законопроект, предусматривающий сокращение государственных выплат для вновь прибывших украинских беженцев, как и предусмотрено коалиционным договором.

Германия сокращает выплаты беженцам из Украины

Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), а их будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии. Поделиться

Это решение коснется как минимум 21 тысячи украинцев — именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для прибывших с 1 апреля беженцев помощь будет уменьшена.