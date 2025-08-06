В Германии разрабатывают законопроект насчет уменьшения социальных выплат для украинских беженцев
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии разрабатывают законопроект насчет уменьшения социальных выплат для украинских беженцев

ФРГ
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Источник:  Reuters

Правительство Германии подготовило законопроект, предусматривающий сокращение государственных выплат для вновь прибывших украинских беженцев, как и предусмотрено коалиционным договором.

Главные тезисы

  • Правительство Германии разрабатывает законопроект о сокращении государственных выплат для украинских беженцев с 1 апреля 2025 года.
  • Принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии, затрагивая не менее 21 тысячи украинцев.
  • Законопроект должен пройти одобрение правительством и верхней палатой парламента Германии.

Германия сокращает выплаты беженцам из Украины

Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), а их будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение коснется как минимум 21 тысячи украинцев — именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для прибывших с 1 апреля беженцев помощь будет уменьшена.

Премьер-министр Баварии и лидер коалиционного Христианско-социального союза Маркус Зюдер призвал исключить из программы повышения выплат всех украинских беженцев, а не только вновь прибывших.

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