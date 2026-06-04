Вступ до ЄС — відома дата відкриття першого кластера для України та Молдови

Окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера "Основи" для України та Молдови відбудуться у Люксембурзі 15 червня 2026 року, напередодні засідання Ради ЄС з загальних питань.

Перший кластер для України та Молдови відкриють 15 червня

Про це повідомили обізнані з питанням джерела в Євросоюзі.

Відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

15 червня в Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови, — заявив європейський співрозмовник "ЄвроПравди".

Він пояснив, що цьому передуватиме активна робота в робочих групах та на рівні послів у Брюсселі.

Зокрема, спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера 1 як для України, так і для Молдови планують затвердити наступного тижня. Поширити

Раніше кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.

Зокрема, посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

Цьому передувала заява 3 червня прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.