Вступ до ЄС — відома дата відкриття першого кластера для України та Молдови

Окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера "Основи" для України та Молдови відбудуться у Люксембурзі 15 червня 2026 року, напередодні засідання Ради ЄС з загальних питань.
Головні тези:
- 15 червня 2026 року в Люксембурзі заплановане відкриття першого кластера “Основи” для України та Молдови.
- Підготовка до відкриття кластеру включала активну роботу в робочих групах і на рівні послів у Брюсселі.
Перший кластер для України та Молдови відкриють 15 червня
Про це повідомили обізнані з питанням джерела в Євросоюзі.
Відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.
15 червня в Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови, — заявив європейський співрозмовник "ЄвроПравди".
Він пояснив, що цьому передуватиме активна робота в робочих групах та на рівні послів у Брюсселі.
Раніше кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.
Зокрема, посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.
Цьому передувала заява 3 червня прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.
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