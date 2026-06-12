ЄС відкриє перший переговорний кластер щодо вступу України

ЄС 15 червня проведе міжурядові конференції з Україною і Молдовою, де ЄС та країни відкриють перший переговорний кластер.

ЄС починає переговори з Україною про вступ

Про це йдеться в Х Кіпрського головування в Раді ЄС.

15 червня в рамках Кіпрського головування в Раді ЄС ми проведемо перші конференції з питань вступу з Україною та Молдовою, щоб розпочати роботу над Кластером 1 — "Основи". Поширити

Кіпрське головування заявило, що пишається тим, що сприяло настанню цього історичного моменту.

Як головування, ми інтенсивно працювали над досягненням цього результату Це знакова подія та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності. Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз найсильніший, коли він є єдиним, принциповим та відкритим для тих, хто відданий його цінностям.

Варто зазначити, що у п’ятницю у другій половині робочого дня уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС.