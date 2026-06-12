Відкриття першого кластера для вступу в ЄС є значною підтримкою для України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав рішення держав-членів ЄС про призначення на 15 червня міжурядових конференції з Україною і Молдовою.
Головні тези:
- Рішення ЄС щодо відкриття першого кластера для України є важливою підтримкою для країни та її національних інтересів.
- Президент Зеленський підкреслив важливість спільності та миру між європейськими народами у контексті вступу в ЄС.
Зеленський привітав рішення ЄС про відкриття першого кластера для України
Передусім Зеленський подякував усім людям, які бʼються заради України, працюють на українську державу і допомагають захищати її національні інтереси. Також він подякував усім партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи.
Він додав, що також зроблено все і для відкриття наступних кластерів.
I thank all our people who are fighting for Ukraine, working for our state, and helping defend our national interests. And I thank all our partners in the EU and every leader personally for this strong step for the sake of Europe. Ukraine is defending itself and, in doing so, all… https://t.co/wLYz00Nd0B— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2026
Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно.
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