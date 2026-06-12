Відкриття першого кластера для вступу в ЄС є значною підтримкою для України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав рішення держав-членів ЄС про призначення на 15 червня міжурядових конференції з Україною і Молдовою.

Зеленський привітав рішення ЄС про відкриття першого кластера для України

Передусім Зеленський подякував усім людям, які бʼються заради України, працюють на українську державу і допомагають захищати її національні інтереси. Також він подякував усім партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи.

Україна захищає себе і тим самим усю Європу — ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі", — наголосив він."Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей. Володимир Зеленський Президент України

Він додав, що також зроблено все і для відкриття наступних кластерів.

I thank all our people who are fighting for Ukraine, working for our state, and helping defend our national interests. And I thank all our partners in the EU and every leader personally for this strong step for the sake of Europe. Ukraine is defending itself and, in doing so, all… https://t.co/wLYz00Nd0B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2026