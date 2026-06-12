Відкриття першого кластера для вступу в ЄС є значною підтримкою для України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Відкриття першого кластера для вступу в ЄС є значною підтримкою для України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав рішення держав-членів ЄС про призначення на 15 червня міжурядових конференції з Україною і Молдовою.

Головні тези:

  • Рішення ЄС щодо відкриття першого кластера для України є важливою підтримкою для країни та її національних інтересів.
  • Президент Зеленський підкреслив важливість спільності та миру між європейськими народами у контексті вступу в ЄС.

Зеленський привітав рішення ЄС про відкриття першого кластера для України

Передусім Зеленський подякував усім людям, які бʼються заради України, працюють на українську державу і допомагають захищати її національні інтереси. Також він подякував усім партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи.

Україна захищає себе і тим самим усю Європу — ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі", — наголосив він."Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він додав, що також зроблено все і для відкриття наступних кластерів.

Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно.

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