Переможниця Нацвідбору LELÉKA хоче передати свій кубок іншому артисту

Лідерка Національного відбору на "Євробачення-2026" LELÉKA відверто зізналася, що не розраховувала на власну перемогу, тому досі шокована таким неочікуваним розвитком подій. Бі більше, вона додала, що має намір віддати кубок співаку Laud, який фактично був її головним конкурентом, адже посів друге місце.

LELÉKA публічно підтримала Laud

За словами співачки, вона вболівала не стільки за себе, скільки за Laud, тому плекала надію на його перемогу.

Я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась: Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки. LELÉKA Українська співачка

Трохи пізніше представниця переможниці Нацвідбору уточнила, що Вікторія мала на увазі виключно передавання кубку, а не свого статусу:

Насправді йшлося про кубок як символ перемоги, тим самим Вікторія хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму. Поширити

