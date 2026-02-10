Переможниця Нацвідбору LELÉKA хоче передати свій кубок іншому артисту
Переможниця Нацвідбору LELÉKA хоче передати свій кубок іншому артисту

LELÉKA публічно підтримала Laud
Джерело:  Радіо "Промінь"

Лідерка Національного відбору на "Євробачення-2026" LELÉKA відверто зізналася, що не розраховувала на власну перемогу, тому досі шокована таким неочікуваним розвитком подій. Бі більше, вона додала, що має намір віддати кубок співаку Laud, який фактично був її головним конкурентом, адже посів друге місце.

Головні тези:

  • Вікторія має на увазі винятково передавання кубку, а не свого статусу. 
  • Тобто вона все-таки вирушить на “Євробачення-2026”, щоб представити Україну.

LELÉKA публічно підтримала Laud

За словами співачки, вона вболівала не стільки за себе, скільки за Laud, тому плекала надію на його перемогу.

Я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась: Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки.

LELÉKA

LELÉKA

Українська співачка

Трохи пізніше представниця переможниці Нацвідбору уточнила, що Вікторія мала на увазі виключно передавання кубку, а не свого статусу:

Насправді йшлося про кубок як символ перемоги, тим самим Вікторія хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму.

Як наступ Laud відреагували слухачі:

  • Чудово. Ніби запрошена зірка світового рівня;

  • Лауд не переймайся, що не виграв . Ти фірмач! Твій голос неперевершений, таких в Україні одиниці;

  • 1000% недооцінений артист!!!Дуже круто! Має всі перспективи бути світовим хітом!;

  • Це найкращий виступ серед усіх фіналістів. Для мене Лауд — переможець! Браво! Бездоганно!;

  • Який там рівень Євробачення? Це гідно всесвітнього визнання. Браво!

