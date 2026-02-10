Переможниця Нацвідбору LELÉKA хоче передати свій кубок іншому артисту

Лідерка Національного відбору на "Євробачення-2026" LELÉKA відверто зізналася, що не розраховувала на власну перемогу, тому досі шокована таким неочікуваним розвитком подій. Бі більше, вона додала, що має намір віддати кубок співаку Laud, який фактично був її головним конкурентом, адже посів друге місце.
Головні тези:
- Вікторія має на увазі винятково передавання кубку, а не свого статусу.
- Тобто вона все-таки вирушить на “Євробачення-2026”, щоб представити Україну.
LELÉKA публічно підтримала Laud
За словами співачки, вона вболівала не стільки за себе, скільки за Laud, тому плекала надію на його перемогу.
Трохи пізніше представниця переможниці Нацвідбору уточнила, що Вікторія мала на увазі виключно передавання кубку, а не свого статусу:
Як наступ Laud відреагували слухачі:
Чудово. Ніби запрошена зірка світового рівня;
Лауд не переймайся, що не виграв . Ти фірмач! Твій голос неперевершений, таких в Україні одиниці;
1000% недооцінений артист!!!Дуже круто! Має всі перспективи бути світовим хітом!;
Це найкращий виступ серед усіх фіналістів. Для мене Лауд — переможець! Браво! Бездоганно!;
Який там рівень Євробачення? Це гідно всесвітнього визнання. Браво!
