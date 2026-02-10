Победительница Нацотбора LELÉKA хочет передать свой кубок другому артисту
Категория
Культура
Дата публикации

Победительница Нацотбора LELÉKA хочет передать свой кубок другому артисту

LELÉKA публично поддержала Laud
Читати українською
Источник:  Радио "Промінь"

Лидер Национального отбора на "Евровидение-2026" LELÉKA откровенно призналась, что не рассчитывала на собственную победу, поэтому до сих пор шокирована таким неожиданным развитием событий. Более того, она добавила, что намерена отдать кубок певцу Laud, который фактически был ее главным конкурентом, ведь занял второе место.

Главные тезисы

  • Виктория подразумевает исключительно передачу кубка, а не своего статуса.
  • То есть она все-таки отправится на “Евровидение-2026”, чтобы представить Украину.

LELÉKA публично поддержала Laud

По словам певицы, она болела не столько за себя, сколько за Laud, поэтому питала надежду на его победу.

Я себя чувствую недостойной и спрашиваю "почему я?". Первая мысль, с которой я проснулась: Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я? почему не он?", и может можно как-то передавать кубки.

LELÉKA

LELÉKA

Украинская певица

Чуть позже представительница победительницы Нацотбора уточнила, что Виктория имела в виду исключительно передачу кубка, а не своего статуса:

На самом деле речь шла о кубке как символе победы, тем самым Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма.

Как наступление Laud отреагировали слушатели:

  • Прекрасно. Как будто приглашена звезда мирового уровня;

  • Лауд не переживай, что не выиграл. Ты фирмач! Твой голос неотразим, таких в Украине единицы;

  • 1000% недооцененный артист!!! Очень круто! У песни есть все перспективы быть мировым хитом!;

  • Это лучшее выступление среди всех финалистов. Для меня Лауд — победитель! Браво! Безупречно!;

  • Какой уровень Евровидения? Это достойно всемирного признания. Браво!

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Детское Евровидение-2025. Украинка София Нерсесян заняла 2 место
Нерсесян
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение планирует уникальный тур к 70-летию песенного конкурса
Eurovision Song Contest Live Tour
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Нацотбор на Евровидение-2026. Заявление Русланы спровоцировало волну споров
Громкий скандал на Нацотборе – что произошло

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?