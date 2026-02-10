Победительница Нацотбора LELÉKA хочет передать свой кубок другому артисту

Лидер Национального отбора на "Евровидение-2026" LELÉKA откровенно призналась, что не рассчитывала на собственную победу, поэтому до сих пор шокирована таким неожиданным развитием событий. Более того, она добавила, что намерена отдать кубок певцу Laud, который фактически был ее главным конкурентом, ведь занял второе место.

LELÉKA публично поддержала Laud

По словам певицы, она болела не столько за себя, сколько за Laud, поэтому питала надежду на его победу.

Я себя чувствую недостойной и спрашиваю "почему я?". Первая мысль, с которой я проснулась: Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я? почему не он?", и может можно как-то передавать кубки. LELÉKA Украинская певица

Чуть позже представительница победительницы Нацотбора уточнила, что Виктория имела в виду исключительно передачу кубка, а не своего статуса:

На самом деле речь шла о кубке как символе победы, тем самым Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма. Поделиться

Как наступление Laud отреагировали слушатели: