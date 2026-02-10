Победительница Нацотбора LELÉKA хочет передать свой кубок другому артисту

Лидер Национального отбора на "Евровидение-2026" LELÉKA откровенно призналась, что не рассчитывала на собственную победу, поэтому до сих пор шокирована таким неожиданным развитием событий. Более того, она добавила, что намерена отдать кубок певцу Laud, который фактически был ее главным конкурентом, ведь занял второе место.
Главные тезисы
- Виктория подразумевает исключительно передачу кубка, а не своего статуса.
- То есть она все-таки отправится на “Евровидение-2026”, чтобы представить Украину.
LELÉKA публично поддержала Laud
По словам певицы, она болела не столько за себя, сколько за Laud, поэтому питала надежду на его победу.
Чуть позже представительница победительницы Нацотбора уточнила, что Виктория имела в виду исключительно передачу кубка, а не своего статуса:
Как наступление Laud отреагировали слушатели:
Прекрасно. Как будто приглашена звезда мирового уровня;
Лауд не переживай, что не выиграл. Ты фирмач! Твой голос неотразим, таких в Украине единицы;
1000% недооцененный артист!!! Очень круто! У песни есть все перспективы быть мировым хитом!;
Это лучшее выступление среди всех финалистов. Для меня Лауд — победитель! Браво! Безупречно!;
Какой уровень Евровидения? Это достойно всемирного признания. Браво!
