Переозброєння Європи. Volkswagen готовий виробляти обладнання для армії Німеччини

Компанія Volkswagen заявила, що готова розглянути можливість виробництва обладнання для німецької армії в рамках "Переозброєння Європи".

Volkswagen готовий виробляти зброю для Німеччини

Виконавчий директор фірми Volkswagen Олівер Блюм сказав, що наразі до компанії не звертались потенційні партнери, але вона готова "подивитись на концепції".

Зрушення в бік переозброєння Німеччини викликане побоюванням, що США Дональда Трампа відмовляються від підтримки континенту — це спонукає виробників, включаючи Rheinmetall і KNDS Group, до переобладнання заводів автомобільних частин для виробництва зброї.

За словами Блюма, враховуючи геополітичну ситуацію, те, що зараз відбувається в Німеччині та Європі є правильним рішенням — потрібно більше інвестувати, щоб бути в безпеці.

Ми не ведемо конкретних переговорів про те, що VW може зробити. Я так думаю, що якби існував варіант розвитку військових автомобілів, нам потрібно було б переглянути концепції. Поширити

Також деякі заводи з виробництва автомобілів у Німеччині трансформуються для виробництва зброї на тлі різкого зростання акцій німецьких оборонних компаній. Це спричинено підвищеним попитом, викликаним перспективою переозброєння Європи.