Переозброєння Європи. Volkswagen готовий виробляти обладнання для армії Німеччини

Компанія Volkswagen заявила, що готова розглянути можливість виробництва обладнання для німецької армії в рамках "Переозброєння Європи".
Головні тези:
- Volkswagen розглядає можливість виробництва військового обладнання для німецької армії в рамках переозброєння Європи.
- Підвищений попит на зброю в Європі викликаний побоюваннями щодо можливої відмови США від підтримки континенту.
- Зростання акцій німецьких оборонних компаній на фоні перспективи переозброєння Європи спонукає виробників, включаючи Volkswagen, до переорієнтації на виробництво військової техніки.
Volkswagen готовий виробляти зброю для Німеччини
Виконавчий директор фірми Volkswagen Олівер Блюм сказав, що наразі до компанії не звертались потенційні партнери, але вона готова "подивитись на концепції".
Зрушення в бік переозброєння Німеччини викликане побоюванням, що США Дональда Трампа відмовляються від підтримки континенту — це спонукає виробників, включаючи Rheinmetall і KNDS Group, до переобладнання заводів автомобільних частин для виробництва зброї.
За словами Блюма, враховуючи геополітичну ситуацію, те, що зараз відбувається в Німеччині та Європі є правильним рішенням — потрібно більше інвестувати, щоб бути в безпеці.
Також деякі заводи з виробництва автомобілів у Німеччині трансформуються для виробництва зброї на тлі різкого зростання акцій німецьких оборонних компаній. Це спричинено підвищеним попитом, викликаним перспективою переозброєння Європи.
Головний економіст Центру європейських реформ Сандер Тордуар додав, що виробництво військового обладнання може забезпечити новий напрямок для виробників автомобілів, які потерпають від жорсткої конкуренції з боку Китаю.
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