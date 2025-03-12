Перевооружение Европы. Volkswagen готов производить оборудование для армии Германии

Компания Volkswagen заявила, что готова рассмотреть возможность производства оборудования для германской армии в рамках "Перевооружения Европы".

Volkswagen готов производить оружие для Германии

Исполнительный директор фирмы Volkswagen Оливер Блюм сказал, что в настоящее время в компанию не обращались потенциальные партнеры, но она готова "взглянуть на концепции".

Сдвиг в сторону перевооружения Германии вызван опаской, что США Дональда Трампа отказываются от поддержки континента — это побуждает производителей, включая Rheinmetall и KNDS Group, к переоборудованию заводов автомобильных частей для производства оружия.

По словам Блюма, учитывая геополитическую ситуацию, то, что сейчас происходит в Германии и Европе, является правильным решением — нужно больше инвестировать, чтобы быть в безопасности.

Мы не ведем конкретные переговоры о том, что VW может сделать. Я думаю, что если бы существовал вариант развития военных автомобилей, нам нужно было бы пересмотреть концепции. Поделиться

Некоторые заводы по производству автомобилей в Германии трансформируются для производства оружия на фоне резкого роста акций немецких оборонных компаний. Это обусловлено повышенным спросом, вызванным перспективой перевооружения Европы.