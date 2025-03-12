Перевооружение Европы. Volkswagen готов производить оборудование для армии Германии

Компания Volkswagen заявила, что готова рассмотреть возможность производства оборудования для германской армии в рамках "Перевооружения Европы".
Главные тезисы
- Volkswagen готов рассмотреть производство оборудования для германской армии в рамках “Перевооружения Европы”.
- Повышенный спрос на оружие в Европе обусловлен опасениями по поводу возможного отказа США от поддержки континента.
- Рост акций германских оборонных компаний стимулирует производителей, включая Volkswagen, к переориентации на производство военной техники.
Volkswagen готов производить оружие для Германии
Исполнительный директор фирмы Volkswagen Оливер Блюм сказал, что в настоящее время в компанию не обращались потенциальные партнеры, но она готова "взглянуть на концепции".
Сдвиг в сторону перевооружения Германии вызван опаской, что США Дональда Трампа отказываются от поддержки континента — это побуждает производителей, включая Rheinmetall и KNDS Group, к переоборудованию заводов автомобильных частей для производства оружия.
По словам Блюма, учитывая геополитическую ситуацию, то, что сейчас происходит в Германии и Европе, является правильным решением — нужно больше инвестировать, чтобы быть в безопасности.
Некоторые заводы по производству автомобилей в Германии трансформируются для производства оружия на фоне резкого роста акций немецких оборонных компаний. Это обусловлено повышенным спросом, вызванным перспективой перевооружения Европы.
Главный экономист Центра европейских реформ Сандер Тордуар добавил, что производство военного оборудования может обеспечить новое направление для производителей автомобилей, страдающих жесткой конкуренцией со стороны Китая.
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