Украине нужно оружие — Зеленский на саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября выступил на саммите Европейского политического сообщества, где отметил, что пойти на "уступки" с Россией является "самоубийством для всей Европы". А Украине нужно оружие, а не "объятия с Путиным".
Главные тезисы
- Украина нуждается в оружии для укрепления своей обороноспособности.
- Зеленский напомнил о российской агрессии и подчеркнул, что война на востоке Украины касается не только страны, но и всей Европы.
- Президент поддерживает идею объединения и совместного действия для противостояния российской агрессии и других глобальных вызовов.
- Зеленский выразил признательность партнерам за поддержку, но отметил, что Украина должна самостоятельно определять свое будущее и решать вопросы внутри страны.
- Президент подчеркнул необходимость иметь рычаги влияния на Владимира Путина, чтобы остановить войну против Украины.
Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества
Он назвал это "неприемлемым для Украины и самоубийством всей Европы". По его словам, концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность и сейчас она необходима снова.
Владимир Зеленский также отметил, что Россия начала войну против Украины не потому, что ей нужно больше территории, атома, который хотел глобальной власти, сначала — контроля над Украиной, а затем над всей Европой.
Также президент поблагодарил партнеров за их поддержку, но подчеркнул, что эта война происходит на украинской земле, поэтому "именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть в повестке дня для завершения этой войны".
Он также отметил, что во время российско-украинской войны стала видна "несостоятельность определенных европейских подходов".
В конце выступления президент подчеркнул, что Украине и всей Европе нужны рычаги влияния на главу Кремля Владимира Путина. Зеленский добавил, что "вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы".
Зеленский прибыл в Венгрию
7 ноября Зеленский прибыл с визитом в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества, сообщало венгерское издание telex.
Это первый визит Владимира Зеленского в Венгрию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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