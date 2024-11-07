Украине нужно оружие — Зеленский на саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября выступил на саммите Европейского политического сообщества, где отметил, что пойти на "уступки" с Россией является "самоубийством для всей Европы". А Украине нужно оружие, а не "объятия с Путиным".

Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества

С момента июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки". И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" перед Путиным, — сказал Зеленский на саммите. Поделиться

Он назвал это "неприемлемым для Украины и самоубийством всей Европы". По его словам, концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность и сейчас она необходима снова.

Владимир Зеленский также отметил, что Россия начала войну против Украины не потому, что ей нужно больше территории, атома, который хотел глобальной власти, сначала — контроля над Украиной, а затем над всей Европой.

Также президент поблагодарил партнеров за их поддержку, но подчеркнул, что эта война происходит на украинской земле, поэтому "именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть в повестке дня для завершения этой войны".

Он также отметил, что во время российско-украинской войны стала видна "несостоятельность определенных европейских подходов".

Например, чем ближе к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса действительно представляют себе гарантированную безопасность — не на словах, а через НАТО. Украина взяла это к сведению. Владимир Зеленский Президент Украины

В конце выступления президент подчеркнул, что Украине и всей Европе нужны рычаги влияния на главу Кремля Владимира Путина. Зеленский добавил, что "вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы".

Зеленский прибыл в Венгрию

7 ноября Зеленский прибыл с визитом в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества, сообщало венгерское издание telex.

Мировые лидеры один за другим прибывали на саммит Европейского политического сообщества, в том числе украинский лидер Владимир Зеленский. В настоящее время в Будапешт приглашены главы государств и правительств 47 европейских стран. Поделиться

Это первый визит Владимира Зеленского в Венгрию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.