В первый раз за время полномасштабной войны. Зеленский прибыл с визитом в Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны против Украины.

Что известно о визите Зеленского в Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский государства прибыл на этот саммит по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В ходе церемонии прибытия Владимир Зеленский не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для печати будут после встреч.

6 ноября во время вечернего обращения к украинцам Владимир Зеленский сообщил, что в Будапеште будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Кроме того, будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами.

Проведение саммитов в Венгрии

7 и 8 ноября в Будапеште состоятся два важных события. Сначала пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), где встретятся более 40 лидеров многих стран Европы.

Основные темы обсуждений будут касаться вызовов европейской безопасности, в частности, войны России против Украины, обострения на Ближнем Востоке, проблемы нелегальной миграции, а также экономической безопасности и инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта, ИТ и торговли.

После этого 27 лидеров ЕС проведут неформальный саммит, на котором обсудят подготовку "Нового европейского договора о конкурентоспособности".

Особенность этих встреч состоит в том, что они проходят после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что может оказать значительное влияние на европейскую политику.