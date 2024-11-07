В первый раз за время полномасштабной войны. Зеленский прибыл с визитом в Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны против Украины.
Главные тезисы
- Первый визит президента Зеленского в Венгрию с начала полномасштабной войны против Украины.
- Основные темы обсуждений на саммите касаются европейской безопасности, войны России против Украины, обострений на Ближнем Востоке и проблем нелегальной миграции.
- Планируется обсуждение подготовки “Нового европейского договора о конкурентоспособности” на неформальном саммите лидеров ЕС.
- Встречи имеют большое значение после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и могут повлиять на европейскую политику.
- Ожидается обсуждение вызовов безопасности в Европе и новые возможности для партнеров в рамках саммита.
Что известно о визите Зеленского в Венгрию
Президент Украины Владимир Зеленский государства прибыл на этот саммит по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.
В ходе церемонии прибытия Владимир Зеленский не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для печати будут после встреч.
6 ноября во время вечернего обращения к украинцам Владимир Зеленский сообщил, что в Будапеште будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Кроме того, будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами.
Проведение саммитов в Венгрии
7 и 8 ноября в Будапеште состоятся два важных события. Сначала пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), где встретятся более 40 лидеров многих стран Европы.
Основные темы обсуждений будут касаться вызовов европейской безопасности, в частности, войны России против Украины, обострения на Ближнем Востоке, проблемы нелегальной миграции, а также экономической безопасности и инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта, ИТ и торговли.
После этого 27 лидеров ЕС проведут неформальный саммит, на котором обсудят подготовку "Нового европейского договора о конкурентоспособности".
Особенность этих встреч состоит в том, что они проходят после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что может оказать значительное влияние на европейскую политику.
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