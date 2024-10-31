Украина с Венгрией готовят двусторонний документ — что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт готовят "двухсторонний документ". Он охватит вопросы безопасности и интеграцию Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Президент Украины требует от Венгрии минимальной поддержки в приглашении Украины в НАТО, не требуя активной поддержки, но призывая не препятствовать этому процессу.
- Венгерский премьер Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз и утверждать независимость политики своей страны, высказываясь против украинских планов и призывая к переговорам с Россией.
- Соглашение между Украиной и Венгрией также включает вопросы безопасности и интеграции, намереваясь укрепить партнерство между двумя странами.
- Подписание двухстороннего документа рассматривается как шаг к разрешению конфликтов и налаживанию конструктивного диалога между Украиной и Венгрией.
Что известно о подготовке документа между Украиной и Венгрией
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями общин и районов Закарпатья, готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией.
Президент добавил, что документ будет включать и аспекты безопасности.
Напомним, Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила требования 2022 года, в частности, относительно венгерского меньшинства.
Орбан продолжает вести холодную войну с Евросоюзом
Венгерский лидер цинично начал сравнивать Европейский союз с коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году.
Более того, одиозный политик соврал, что давление блока на Будапешт постоянно усиливается.
По словам Виктора Орбана, для его народа ключевой урок 56-го года состоит в том, что "мы должны бороться только за одно — за Венгрию и венгерскую свободу".
Также премьер-министр Венгрии заявил, что независимая политика его страны якобы неприемлема для Брюсселя.
Также Виктор Орбан недавно заявил, что не поддерживает план победы Украины и в очередной раз предложил сесть за стол переговоров с Россией. Орбан также заявлял, что его "пугает" план победы Украины, и призвал канцлера Германии и президента Франции от имени всего Евросоюза "скорее начать переговоры с россиянами".
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