Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт готовят "двухсторонний документ". Он охватит вопросы безопасности и интеграцию Украины в НАТО.

Что известно о подготовке документа между Украиной и Венгрией

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями общин и районов Закарпатья, готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией.

Он направлен на преодоление недоразумений и разрешение современных и исторических вызовов, чтобы вопрос национальных меньшинств не создавал напряженности между нашими странами. Мы настроены на положительный диалог, — отметил Владимир Зеленский Поделиться

Президент добавил, что документ будет включать и аспекты безопасности.

Минимальное наше требование к Венгрии — не блокировать приглашение Украины в НАТО. Не обязательно поддерживать, но, по крайней мере, не препятствовать», — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Напомним, Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила требования 2022 года, в частности, относительно венгерского меньшинства.

Орбан продолжает вести холодную войну с Евросоюзом

Венгерский лидер цинично начал сравнивать Европейский союз с коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году.

Более того, одиозный политик соврал, что давление блока на Будапешт постоянно усиливается.

По словам Виктора Орбана, для его народа ключевой урок 56-го года состоит в том, что "мы должны бороться только за одно — за Венгрию и венгерскую свободу".

Также премьер-министр Венгрии заявил, что независимая политика его страны якобы неприемлема для Брюсселя.