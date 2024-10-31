Україна з Угорщиною готують двосторонній документ — що він передбачає
Категорія
Україна
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Україна з Угорщиною готують двосторонній документ — що він передбачає

Україна з Угорщиною готують двосторонній документ — що він передбачає
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Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ і Будапешт готують "двосторонній документ". Він охопить безпекові питання та інтеграцію України в НАТО.

Головні тези:

  • Україна та Угорщина готують двосторонній документ, який охоплює безпекові питання та інтеграцію України в НАТО.
  • Цей документ спрямований на подолання непорозумінь та вирішення сучасних та історичних викликів між обома країнами.
  • Мінімальним вимогам до Угорщини є не блокувати запрошення України до НАТО, дозволяючи країні принаймні не перешкоджати цьому процесу.
  • Єврокомісія вже підтвердила виконання Україною вимог 2022 року, спрямованих на покращення умов для угорської меншини.
  • Прем’єр-міністр Угорщини відмовився підтримувати плани перемоги України та запропонував вести переговори з Росією, що викликало обурення української та європейської спільнот.

Що відомо про підготовку документа між Україною та Угорщиною

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття, наразі готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною.

Він спрямований на подолання непорозумінь і вирішення сучасних та історичних викликів, щоб питання національних меншин не створювало напруженості між нашими країнами. Ми налаштовані на позитивний діалог, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що документ включатиме й безпекові аспекти.

Мінімальна наша вимога до Угорщини — не блокувати запрошення України до НАТО. Не обов'язково підтримувати, але принаймні не перешкоджати," — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала вимоги 2022 року, зокрема щодо угорської меншини.

Орбан продовжує вести “холодну війну” з Євросоюзом

Угорський лідер цинічно почав порівнювати Європейський союз з комуністичним режимом, із яким угорці боролись у 1956 році.

Ба більше, одіозний політик збрехав, що тиск блоку на Будапешт постійно посилюється.

За словами Віктора Орбана, для його народу ключовий урок 56-го року полягає в тому, що “ми повинні боротися тільки за одне — за Угорщину і угорську свободу".

Також прем’єр-міністр Угорщини заявив, що незалежна політика його країни нібито неприйнятною для Брюсселя.

Також Віктор Орбан нещодавно заявив, що не підтримує план перемоги України, й вчергове запропонував сісти за стіл переговорів з Росією. Орбан також заявляв, що його “лякає” план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу "якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами".

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