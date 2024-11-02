Соглашение Украины и Венгрии. Будапешт расставил все точки над "i"

Спикер МИД Венгрии Мате Пачолай заявил, что переговоры касательно соглашения с Киевом действительно продолжаются. Однако он добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока никто не обсуждает.
Главные тезисы
- Власти Венгрии отрицают заявление Владимира Зеленского.
- Украинский лидер определил минимальное требование к Будапешту – не блокировать членство Украины в НАТО.
- Соглашение направлено на преодоление недоразумений и напряженностей между странами.
Венгрия раскрыла детали переговоров с Украиной
Как пояснил журналистам Мате Пачолай, переговоры для заключения всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной набирают обороты.
Он также обратил внимание на то, что в упомянутом документе намерены сделать акцент на "восстановлении прав венгерской национальной общины".
Кроме того, Мате Пачолай в очередной раз цинично соврал, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу Третьей мировой войны".
Что Владимир Зеленский говорил об этом соглашении
По словам главы государства, Киев и Будапешт действительно готовят "двусторонний документ". Об этом он сообщил вечером 1 ноября.
Однако он заявлял, что это соглашение охватит вопросы безопасности и интеграцию Украины в НАТО.
Как отметил украинский лидер, минимальное требование Киева к Будапешту — не блокировать приглашение Украины в НАТО.
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