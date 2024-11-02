Соглашение Украины и Венгрии. Будапешт расставил все точки над "i"
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Соглашение Украины и Венгрии. Будапешт расставил все точки над "i"

Венгрия и Украина
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Источник:  online.ua

Спикер МИД Венгрии Мате Пачолай заявил, что переговоры касательно соглашения с Киевом действительно продолжаются. Однако он добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока никто не обсуждает.

Главные тезисы

  • Власти Венгрии отрицают заявление Владимира Зеленского.
  • Украинский лидер определил минимальное требование к Будапешту – не блокировать членство Украины в НАТО.
  • Соглашение направлено на преодоление недоразумений и напряженностей между странами.

Венгрия раскрыла детали переговоров с Украиной

Как пояснил журналистам Мате Пачолай, переговоры для заключения всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной набирают обороты.

Он также обратил внимание на то, что в упомянутом документе намерены сделать акцент на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

В то же время, мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко излагали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло, — подчеркнул спикер.

Кроме того, Мате Пачолай в очередной раз цинично соврал, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу Третьей мировой войны".

Что Владимир Зеленский говорил об этом соглашении

По словам главы государства, Киев и Будапешт действительно готовят "двусторонний документ". Об этом он сообщил вечером 1 ноября.

Однако он заявлял, что это соглашение охватит вопросы безопасности и интеграцию Украины в НАТО.

Он направлен на преодоление недоразумений и разрешение современных и исторических вызовов, чтобы вопрос национальных меньшинств не создавал напряженности между нашими странами. Мы настроены на положительный диалог.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, минимальное требование Киева к Будапешту — не блокировать приглашение Украины в НАТО.

Не обязательно поддерживать, но, по крайней мере, не препятствовать, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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