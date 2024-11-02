Соглашение Украины и Венгрии. Будапешт расставил все точки над "i"

Спикер МИД Венгрии Мате Пачолай заявил, что переговоры касательно соглашения с Киевом действительно продолжаются. Однако он добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока никто не обсуждает.

Венгрия раскрыла детали переговоров с Украиной

Как пояснил журналистам Мате Пачолай, переговоры для заключения всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной набирают обороты.

Он также обратил внимание на то, что в упомянутом документе намерены сделать акцент на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

В то же время, мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко излагали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло, — подчеркнул спикер. Поделиться

Кроме того, Мате Пачолай в очередной раз цинично соврал, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу Третьей мировой войны".

Что Владимир Зеленский говорил об этом соглашении

По словам главы государства, Киев и Будапешт действительно готовят "двусторонний документ". Об этом он сообщил вечером 1 ноября.

Однако он заявлял, что это соглашение охватит вопросы безопасности и интеграцию Украины в НАТО.

Он направлен на преодоление недоразумений и разрешение современных и исторических вызовов, чтобы вопрос национальных меньшинств не создавал напряженности между нашими странами. Мы настроены на положительный диалог. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, минимальное требование Киева к Будапешту — не блокировать приглашение Украины в НАТО.