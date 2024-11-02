Угода України та Угорщини. Будапешт розставив всі крапки над "і"
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Угода України та Угорщини. Будапешт розставив всі крапки над "і"

Угорщина та Україна
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Джерело:  online.ua

Речник МЗС Угорщини Мате Пачолай заявив, що перемовини щодо угоди з Києвом дійсно тривають. Однак він додав, що питання вступу України в НАТО наразі ніхто не обговорює.

Головні тези:

  • Влада Угорщини заперечила попередню заяву Володимира Зеленського.
  • Український лідер визначив мінімальну вимогу до Будапешта – не блокувати членство України в НАТО.
  • Угода спрямована на подолання непорозумінь та напруженостей між країнами.

Угорщина розкрила деталі переговорів з Україною

Як пояснив журналістам Мате Пачолай, перемовини щодо укладення всеосяжної угоди про співпрацю між Угорщиною та Україною набирають обертів.

Він також звернув увагу на те, що у згаданому документі мають намір зробити акцент на "відновленні прав угорської національної громади".

Водночас ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію з цього питання, і жодних змін не відбулося, — підкреслив речник.

Окрім того, Мате Пачолай вкотре цинічно збрехав, що вступ України до НАТО "призведе до початку Третьої світової війни".

Що Володимир Зеленський говорив про цю угоду

За словами глави держави, Київ і Будапешт дійсно готують "двосторонній документ". Про це він повідомив ще увечері 1 листопада.

Однак він заявляв, що ця угода охопить безпекові питання та інтеграцію України в НАТО.

Він спрямований на подолання непорозумінь і вирішення сучасних та історичних викликів, щоб питання національних меншин не створювало напруженості між нашими країнами. Ми налаштовані на позитивний діалог.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, мінімальна вимога Києва до Будапешта — не блокувати запрошення України до НАТО.

Не обов'язково підтримувати, але принаймні не перешкоджати, — наголосив Володимир Зеленський.

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