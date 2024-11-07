Вперше за час повномасштабної війни. Зеленський прибув з візитом до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до Угорщини з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Що відомо про візит Зеленського до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський держави прибув на цей саміт на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Під час церемонії прибуття Володимир Зеленський не став спілкуватися з журналістами. Він зазначив, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

6 листопада під час вечірнього звернення до українців, Володимир Зеленський повідомив, що у Будапешті будуть обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Крім того, буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами.

Проведення самітів в Угорщині

7 та 8 листопада в Будапешті відбудуться дві важливі події. Спочатку пройде саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС), де зустрінуться понад 40 лідерів майже всіх країн Європи.

Основні теми обговорень стосуватимуться викликів європейській безпеці, зокрема війни Росії проти України, загострення на Близькому Сході, проблеми нелегальної міграції, а також економічної безпеки та інфраструктури у сферах енергетики, транспорту, ІТ та торгівлі.

Після цього 27 лідерів ЄС проведуть неформальний саміт, на якому обговорять підготовку "Нового європейського договору про конкурентоспроможність".

Особливість цих зустрічей полягає в тому, що вони відбуваються після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, що може мати значний вплив на європейську політику.