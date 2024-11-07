Зеленский призвал бизнес приобщиться к созданию внутреннего плана усиления Украины

Одно из ключевых направлений нового плана укрепления Украины будет касаться экономики. Именно поэтому президент Владимир Зеленский призывает бизнес приобщиться к его разработке.

Что будет включать в себя новый план усиления Украины

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас готовится внутренний план усиления страны, где экономические и бизнес элементы будут иметь приоритетное значение.

Каждое работающее предприятие — это инвестиция в будущее нашего государства. Все сохраненные рабочие места, каждое новое рабочее место для наших людей, все сохраненные и новые производства — это фактически часть внутренних гарантий безопасности для Украины сейчас. И мы должны такие гарантии только увеличивать. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент пояснил, что Украина стремится раскрыть свой экономический потенциал из-за дерегуляции, создания условий для здоровой конкуренции и поддержки предпринимательства, чтобы укрепить свой суверенитет и способность противостоять внешней агрессии.

Также он подчеркнул, что украинскому бизнесу было предложено активно принять участие в разработке этого плана.

Юлия Свириденко возглавляет эту работу, и стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как наша геополитическая цель — интеграция с Европой. Это основа, — отметил Зеленский. Поделиться

Украинцы должны знать, как выглядит путь к победе

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в Офисе президента, говорится о документе, который будет касаться внутренних решений во многих областях.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об ВПК, обороне, экономике, социальной политике и прочем.

Кроме того, отмечается, что данная инициатива не является альтернативой Плану победы украинского президента.

По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина.

Еще один анонимный источник подтвердил журналистам, что Владимир Зеленский уже дал поручение по разработке этого плана.

По предварительным данным его планируют создать и представить украинцам до конца года.