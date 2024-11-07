Зеленский призвал бизнес приобщиться к созданию внутреннего плана усиления Украины

Одно из ключевых направлений нового плана укрепления Украины будет касаться экономики. Именно поэтому президент Владимир Зеленский призывает бизнес приобщиться к его разработке.
Главные тезисы
- Президент Зеленский акцентирует внимание на экономике как одном из ключевых направлений нового плана усиления Украины.
- Внутренний план включает сферы экономики, обороны, социальной политики и другие отрасли для укрепления суверенитета и внутренней безопасности страны.
- Бизнесу предлагается активно участвовать в разработке плана, чтобы способствовать росту и развитию Украины.
- Инициатива по созданию плана не заменяет План победы, но направлена на выполнение шагов для достижения успехов в различных областях развития.
- Президент уже дал поручение по разработке плана, который будет представлен украинцам до конца текущего года с целью сохранения единства и достижения результатов.
Что будет включать в себя новый план усиления Украины
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас готовится внутренний план усиления страны, где экономические и бизнес элементы будут иметь приоритетное значение.
Президент пояснил, что Украина стремится раскрыть свой экономический потенциал из-за дерегуляции, создания условий для здоровой конкуренции и поддержки предпринимательства, чтобы укрепить свой суверенитет и способность противостоять внешней агрессии.
Также он подчеркнул, что украинскому бизнесу было предложено активно принять участие в разработке этого плана.
Украинцы должны знать, как выглядит путь к победе
Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в Офисе президента, говорится о документе, который будет касаться внутренних решений во многих областях.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет об ВПК, обороне, экономике, социальной политике и прочем.
Кроме того, отмечается, что данная инициатива не является альтернативой Плану победы украинского президента.
По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина.
Еще один анонимный источник подтвердил журналистам, что Владимир Зеленский уже дал поручение по разработке этого плана.
По предварительным данным его планируют создать и представить украинцам до конца года.
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