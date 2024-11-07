Зеленський закликав бізнес долучитися до створення внутрішнього плану посилення України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський закликав бізнес долучитися до створення внутрішнього плану посилення України

Офіс Президента України
Зеленський закликав бізнес долучитися до створення внутрішнього плану посилення України

Один із ключових напрямків нового плану зміцнення України стосуватиметься економіки.Саме тому президент Володимир Зеленський закликає бізнес долучитися до його розробки.

Головні тези:

  • Один з ключових напрямків нового плану посилення України стосується економіки, президент закликає бізнес долучитися до його розробки.
  • Україна прагне розкрити свій економічний потенціал через дерегуляцію та підтримку підприємництва для зміцнення суверенітету та боротьби з зовнішньою агресією.
  • Внутрішній план посилення країни буде включати сфери економіки, оборони, соціальної політики та інші галузі, що сприятимуть зростанню і внутрішній безпеці України.
  • Ініціатива по розробці плану не є альтернативою Плану перемоги, але передбачає кроки, які має виконати сама Україна для досягнення результатів у різних сферах розвитку.
  • За попередніми даними, президент вже дав доручення стосовно розробки плану, який планують представити українцям до кінця поточного року з метою збереження єдності та досягнення успіхів.

Що включатиме новий план посилення України

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, наразі готується внутрішній план посилення країни, де економічні та бізнесові елементи матимуть пріоритетне значення.

Кожне підприємство, що працює, — це інвестиція у майбутнє нашої держави. Всі робочі місця, які збережені, кожне нове робоче місце для наших людей, усі збережені й нові виробництва — це фактично частина внутрішніх безпекових гарантій для України зараз. І ми маємо такі гарантії лише збільшувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент пояснив, що Україна прагне розкрити свій економічний потенціал через дерегуляцію, створення умов для здорової конкуренції та підтримку підприємництва, щоб зміцнити свій суверенітет і здатність протистояти зовнішній агресії.

Також він підкреслив, що українському бізнесу запропонували активно взяти участь у розробці цього плану.

Юлія Свириденко очолює цю роботу, і стратегічне бачення підприємців буде враховано. Так само, як і наша геополітична мета — інтеграція з Європою. Це є основою, — зазначив Зеленський.

Українці повинні знати, як виглядає шлях до перемоги

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у Офісі президента, мовиться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про ВПК, оборону, економіку, соціальну політику та інше.

Окрім того, наголошується, що вказана ініціатива не є альтернативою Плану перемоги українського президента.

За задумом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Ще одне анонімне джерело підтвердило журналістам, що Володимир Зеленський уже дав доручення стосовно розробки цього плану.

За попередніми даними, його планують створити і представити українцям до кінця року.

Мета — зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни, — наголосив інсайдер.

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