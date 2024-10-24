Позбавити Росію альтернатив. Зеленський наголосив на реалізації плану перемоги — відео

Росія зможе взяти участь у саміті миру після реалізації плану перемоги України. Про це заявив президент Володимира Зеленського під час третього парламентського саміту Кримської платформи.

План перемоги України має позбавити РФ альтернатив

Коли, і якщо план перемоги буде повністю втілений, ми побачимо Росію на саміті миру. Буде реалізована формула миру, і ми відновимо повагу до цілей та принципів Статуту ООН. Володимир Зеленський Президент України

Президент України підкреслив, що план перемоги України спрямований на те, щоб позбавити Росію будь-яких варіантів, окрім справедливого миру.

За словами Зеленського, план складається з п’яти основних пунктів:

Геополітика та вступ України до НАТО, Оборона, третій — стримування Росії. Четвертий пункт стосується економічної співпраці, П'ятий — безпека.

Росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче повернути вкрадене, але потрібно змусити її це зробити. Для цього необхідно посилювати Україну та наші спільні позиції, — додав президент Володимир Зеленський. Поширити

Зеленський готує ще один план для України

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у Офісі президента, мовиться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про ВПК, оборону, економіку, соціальну політику та інше.

Окрім того, наголошується, що вказана ініціатива не є альтернативою Плану перемоги українського президента.

За задумом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна. Поширити

Ще одне анонімне джерело підтвердило журналістам, що Володимир Зеленський уже дав доручення стосовно розробки цього плану.

За попередніми даними, його планують створити і представити українцям до кінця року.