Позбавити Росію альтернатив. Зеленський наголосив на реалізації плану перемоги — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Позбавити Росію альтернатив. Зеленський наголосив на реалізації плану перемоги — відео

Позбавити Росію альтернатив. Зеленський наголосив на реалізації плану перемоги — відео
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Джерело:  online.ua

Росія зможе взяти участь у саміті миру після реалізації плану перемоги України. Про це заявив президент Володимира Зеленського під час третього парламентського саміту Кримської платформи.

Головні тези:

  • План перемоги для України спрямований на позбавлення Росію будь-яких варіантів, окрім справедливого миру.
  • Основні пункти плану включають геополітику, вступ України до НАТО, оборону, стримування Росії, економічну співпрацю та безпеку.
  • Буде реалізована формула миру, яка сприятиме відновленню поваги до цілей та принципів Статуту ООН.
  • Президент також готує план для України, який стосується внутрішніх рішень у різних сферах, таких як ВПК, оборона, економіка та соціальна політика.
  • Мета нового плану полягає у збереженні єдності країни та досягненні результатів у різних сферах розвитку до кінця року.

План перемоги України має позбавити РФ альтернатив

Коли, і якщо план перемоги буде повністю втілений, ми побачимо Росію на саміті миру. Буде реалізована формула миру, і ми відновимо повагу до цілей та принципів Статуту ООН.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України підкреслив, що план перемоги України спрямований на те, щоб позбавити Росію будь-яких варіантів, окрім справедливого миру.

За словами Зеленського, план складається з п’яти основних пунктів:

  1. Геополітика та вступ України до НАТО,

  2. Оборона, третій — стримування Росії.

  3. Четвертий пункт стосується економічної співпраці,

  4. П'ятий — безпека.

Росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче повернути вкрадене, але потрібно змусити її це зробити. Для цього необхідно посилювати Україну та наші спільні позиції, — додав президент Володимир Зеленський.

Зеленський готує ще один план для України

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у Офісі президента, мовиться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про ВПК, оборону, економіку, соціальну політику та інше.

Окрім того, наголошується, що вказана ініціатива не є альтернативою Плану перемоги українського президента.

За задумом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Ще одне анонімне джерело підтвердило журналістам, що Володимир Зеленський уже дав доручення стосовно розробки цього плану.

За попередніми даними, його планують створити і представити українцям до кінця року.

Мета — зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни, — наголосив інсайдер.

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