Позбавити Росію альтернатив. Зеленський наголосив на реалізації плану перемоги — відео

Росія зможе взяти участь у саміті миру після реалізації плану перемоги України. Про це заявив президент Володимира Зеленського під час третього парламентського саміту Кримської платформи.
Головні тези:
- План перемоги для України спрямований на позбавлення Росію будь-яких варіантів, окрім справедливого миру.
- Основні пункти плану включають геополітику, вступ України до НАТО, оборону, стримування Росії, економічну співпрацю та безпеку.
- Буде реалізована формула миру, яка сприятиме відновленню поваги до цілей та принципів Статуту ООН.
- Президент також готує план для України, який стосується внутрішніх рішень у різних сферах, таких як ВПК, оборона, економіка та соціальна політика.
- Мета нового плану полягає у збереженні єдності країни та досягненні результатів у різних сферах розвитку до кінця року.
План перемоги України має позбавити РФ альтернатив
Президент України підкреслив, що план перемоги України спрямований на те, щоб позбавити Росію будь-яких варіантів, окрім справедливого миру.
За словами Зеленського, план складається з п’яти основних пунктів:
Геополітика та вступ України до НАТО,
Оборона, третій — стримування Росії.
Четвертий пункт стосується економічної співпраці,
П'ятий — безпека.
Зеленський готує ще один план для України
Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у Офісі президента, мовиться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про ВПК, оборону, економіку, соціальну політику та інше.
Окрім того, наголошується, що вказана ініціатива не є альтернативою Плану перемоги українського президента.
Ще одне анонімне джерело підтвердило журналістам, що Володимир Зеленський уже дав доручення стосовно розробки цього плану.
За попередніми даними, його планують створити і представити українцям до кінця року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-