Лишить Россию альтернатив. Зеленский отметил реализацию плана победы — видео

Россия сможет поучаствовать в саммите мира после реализации плана победы Украины. Об этом заявил президент Владимира Зеленского в ходе третьего парламентского саммита Крымской платформы.

План победы Украины должен лишить РФ альтернатив

Когда и если план победы будет полностью воплощен, мы увидим Россию на саммите мира. Будет реализована формула мира, и мы восстановим уважение целей и принципов Устава ООН. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины подчеркнул, что план победы Украины направлен на то, чтобы лишить Россию любых вариантов, кроме справедливого мира.

По словам Зеленского, план состоит из пяти основных пунктов:

Геополитика и вступление Украины в НАТО, Оборона, третий — сдерживание России. Четвертый пункт касается экономического сотрудничества, Пятый — безопасность.

Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет вернуть украденное, но нужно заставить ее это сделать. Для этого необходимо усиливать Украину и наши общие позиции, — добавил президент Владимир Зеленский. Поделиться

Зеленский готовит еще один план для Украины

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в Офисе президента, говорится о документе, который касается внутренних решений во многих сферах.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об ВПК, обороне, экономике, социальной политике и прочем.

Кроме того, отмечается, что данная инициатива не является альтернативой Плану победы украинского президента.

По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина. Поделиться

Еще один анонимный источник подтвердил журналистам, что Владимир Зеленский уже дал поручение по разработке этого плана.

По предварительным данным его планируют создать и представить украинцам до конца года.