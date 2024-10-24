Лишить Россию альтернатив. Зеленский отметил реализацию плана победы — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Лишить Россию альтернатив. Зеленский отметил реализацию плана победы — видео

Лишить Россию альтернатив. Зеленский отметил реализацию плана победы — видео
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Источник:  online.ua

Россия сможет поучаствовать в саммите мира после реализации плана победы Украины. Об этом заявил президент Владимира Зеленского в ходе третьего парламентского саммита Крымской платформы.

Главные тезисы

  • Реализация плана победы Украины позволит видеть Россию на саммите мира и восстановить уважение принципов Устава ООН.
  • План победы состоит из пяти основных пунктов, включая геополитику, вступление в НАТО, оборону, экономическое сотрудничество и безопасность.
  • Владимир Зеленский готовит новый план для Украины, направленный на единство и достижение результатов в различных сферах развития страны.
  • Новая инициатива президента не является альтернативой Плану победы, но предусматривает шаги, которые должна выполнить Украина.

План победы Украины должен лишить РФ альтернатив

Когда и если план победы будет полностью воплощен, мы увидим Россию на саммите мира. Будет реализована формула мира, и мы восстановим уважение целей и принципов Устава ООН.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины подчеркнул, что план победы Украины направлен на то, чтобы лишить Россию любых вариантов, кроме справедливого мира.

По словам Зеленского, план состоит из пяти основных пунктов:

  1. Геополитика и вступление Украины в НАТО,

  2. Оборона, третий — сдерживание России.

  3. Четвертый пункт касается экономического сотрудничества,

  4. Пятый — безопасность.

Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет вернуть украденное, но нужно заставить ее это сделать. Для этого необходимо усиливать Украину и наши общие позиции, — добавил президент Владимир Зеленский.

Зеленский готовит еще один план для Украины

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в Офисе президента, говорится о документе, который касается внутренних решений во многих сферах.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об ВПК, обороне, экономике, социальной политике и прочем.

Кроме того, отмечается, что данная инициатива не является альтернативой Плану победы украинского президента.

По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина.

Еще один анонимный источник подтвердил журналистам, что Владимир Зеленский уже дал поручение по разработке этого плана.

По предварительным данным его планируют создать и представить украинцам до конца года.

Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных областях развития страны, — подчеркнул инсайдер.

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