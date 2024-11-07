Україні потрібна зброя — Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада виступив на саміті Європейської політичної спільноти, де наголосив, що піти на "поступки" з Росією є "самогубством для всієї Європи". А Україні потрібна зброя, а не “обійми з Путіним”.
Головні тези:
- Потреба в зброї для України: Зеленський наполягає на необхідності зміцнення обороноздатності країни.
- Російська агресія: Зеленський нагадав про те, що війна не стосується лише України, але й усієї Європи.
- Недооціненість підходів: Зеленський вказав на неспроможність деяких європейських підходів у контексті війни з Росією.
- Слова підтримки: Президент висловив подяку партнерам за підтримку, але підкреслив, що Україна має самостійно вирішувати своє майбутнє.
- Важливість об'єднання: Зеленський закликав до спільної дії для зупинення російської агресії та відповіді на глобальні виклики.
Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти
Він назвав це "неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи". За його словами, концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність і зараз вона необхідна знову.
Володимир Зеленський також наголосив, що Росія почала війну проти України не тому, що їй потрібно більше території, атому, що хотіла глобальної влади, спершу — контролю над Україною, а потім — над усією Європою.
Також президент подякував партнерам за їхню підтримку, але наголосив, що ця війна відбувається на українській землі, тому "саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни".
Він також зазначив, що під час російсько-української війни стало видно "неспроможність певних європейських підходів".
Наприкінці виступу президент наголосив, що Україні та всій Європі потрібні важелі впливу на очільника Кремля Володимира Путіна. Зеленський додав, що "разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики".
Зеленський прибув до Угорщини
7 листопада Зеленський прибув із візитом до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти, повідомляло угорське видання telex.
Зауважимо, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
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