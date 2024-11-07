Україні потрібна зброя — Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада виступив на саміті Європейської політичної спільноти, де наголосив, що піти на "поступки" з Росією є "самогубством для всієї Європи". А Україні потрібна зброя, а не “обійми з Путіним”.

Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти

З часу липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки". І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" перед Путіним, — сказав Зеленський на саміті. Поширити

Він назвав це "неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи". За його словами, концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність і зараз вона необхідна знову.

Володимир Зеленський також наголосив, що Росія почала війну проти України не тому, що їй потрібно більше території, атому, що хотіла глобальної влади, спершу — контролю над Україною, а потім — над усією Європою.

Також президент подякував партнерам за їхню підтримку, але наголосив, що ця війна відбувається на українській землі, тому "саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни".

Він також зазначив, що під час російсько-української війни стало видно "неспроможність певних європейських підходів".

Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку — не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома. Володимир Зеленський Президент України

Наприкінці виступу президент наголосив, що Україні та всій Європі потрібні важелі впливу на очільника Кремля Володимира Путіна. Зеленський додав, що "разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики".

Зеленський прибув до Угорщини

7 листопада Зеленський прибув із візитом до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти, повідомляло угорське видання telex.

Світові лідери один за одним прибували на саміт Європейського політичного співтовариства, зокрема серед них український лідер Володимир Зеленський. Наразі до Будапешта запрошені глави держав і урядів 47 європейських країн. Поширити

Зауважимо, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.