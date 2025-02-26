Перетворить ядерні відходи на електрику — у США розробили унікальний пристрій
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Перетворить ядерні відходи на електрику — у США розробили унікальний пристрій

ядерні відходи
Джерело:  The Independent

Група дослідників з Університету штату Огайо (США) досягла важливої ​​віхи в накопиченні енергії після розробки батареї, яка може перетворювати ядерні відходи на електроенергію.

Головні тези:

  • Батарея розроблена в Університеті штату Огайо здатна перетворювати ядерні відходи на електрику.
  • Принцип роботи полягає у зборі ядерного випромінювання та подальшому перетворенні на електроенергію за допомогою спеціальних кристалів.
  • Батарея безпечна у використанні, оскільки не містить радіоактивних матеріалів.

Науковці США розробили унікальну батарею

Науковці вже випробували батарею нового покоління за допомогою прототипу пристрою, здатного збирати достатню кількість ядерного випромінювання для живлення мікрочипів.

За словами вчених, сама ж батарея працює, приймаючи навколишнє гамма-випромінювання від відпрацьованого ядерного палива та перетворюючи його на світло за допомогою сцинтиляційних кристалів. Потім це світло перетворюється на електрику за допомогою сонячних елементів.

При цьому, батарея не містить радіоактивних матеріалів, тобто до неї безпечно торкатися. Однак вона не розробляється для цивільного використання.

Натомість дослідники заявили, що передбачають використання таких батарей у ядерних системах для дослідження космосу та морських глибин.

Ми збираємо щось, що за природою вважається сміттям, намагаючись перетворити це на скарб, — сказав Реймонд Као, професор в Університеті штату Огайо, який керував дослідженням.

Зазначається, що ця технологія також розробляється в Китаї в рамках 14-го п’ятирічного плану країни. Пекінська компанія Betavolt заявила минулого року, що сподівається масово виробляти «ядерні батареї» для комерційних застосувань, таких як телефони, дрони та медичні пристрої.

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