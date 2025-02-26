Превратит ядерные отходы в электричество — в США разработали уникальное устройство

Группа исследователей из Университета штата Огайо (США) достигла важной вехи в накоплении энергии после разработки батареи, которая может превращать ядерные отходы в электроэнергию.
Главные тезисы
- Уникальное устройство из США может превращать ядерные отходы в электричество безопасным способом.
- Батарея разработана с использованием специальных кристаллов, способных преобразовывать ядерное излучение в электроэнергию.
- Эта технология пока не предназначена для гражданского использования, а планируется использовать в ядерных системах для исследования космоса и морских глубин.
Ученые США разработали уникальную батарею
Ученые уже опробовали батарею нового поколения с помощью прототипа устройства, способного собирать достаточное количество ядерного излучения для питания микрочипов.
По словам ученых, сама батарея работает, принимая окружающее гамма-излучение от отработанного ядерного топлива и превращая его в свет с помощью сцинтилляционных кристаллов. Затем этот свет преобразуется в электричество с помощью солнечных элементов.
При этом батарея не содержит радиоактивных материалов, то есть к ней безопасно прикасаться. Однако он не разрабатывается для гражданского использования.
Исследователи заявили, что предполагают использование таких батарей в ядерных системах для исследования космоса и морских глубин.
Эта технология также разрабатывается в Китае в рамках 14-го пятилетнего плана страны. Пекинская компания Betavolt заявила в прошлом году, что надеется массово производить «ядерные батареи» для коммерческих приложений, таких как телефоны, дроны и медицинские устройства.
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