Превратит ядерные отходы в электричество — в США разработали уникальное устройство

Группа исследователей из Университета штата Огайо (США) достигла важной вехи в накоплении энергии после разработки батареи, которая может превращать ядерные отходы в электроэнергию.

Ученые США разработали уникальную батарею

Ученые уже опробовали батарею нового поколения с помощью прототипа устройства, способного собирать достаточное количество ядерного излучения для питания микрочипов.

По словам ученых, сама батарея работает, принимая окружающее гамма-излучение от отработанного ядерного топлива и превращая его в свет с помощью сцинтилляционных кристаллов. Затем этот свет преобразуется в электричество с помощью солнечных элементов.

При этом батарея не содержит радиоактивных материалов, то есть к ней безопасно прикасаться. Однако он не разрабатывается для гражданского использования.

Исследователи заявили, что предполагают использование таких батарей в ядерных системах для исследования космоса и морских глубин.

Мы собираем что-то, что по природе считается мусором, пытаясь превратить это в сокровище, — сказал Реймонд Као, профессор в Университете штата Огайо, руководивший исследованием. Поделиться

Эта технология также разрабатывается в Китае в рамках 14-го пятилетнего плана страны. Пекинская компания Betavolt заявила в прошлом году, что надеется массово производить «ядерные батареи» для коммерческих приложений, таких как телефоны, дроны и медицинские устройства.