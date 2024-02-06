Перезавантаження влади. Кулеба озвучив прогноз щодо можливих наслідків
Категорія
Політика
Дата публікації

Перезавантаження влади. Кулеба озвучив прогноз щодо можливих наслідків

Дмитро Кулеба
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Джерело:  Reuters

На переконання глави МЗС України Дмитра Кулеби, військово-політичне перезавантаження, яке анонсував нещодавно президент Володимир Зеленський, не вплине на відносини Києва з його міжнародними партнерами.

Кулеба закликає українців не лякатися перезавантаження влади

Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, — зазначив шеф європейської дипломатії.

Дмитро Кулеба звертає увагу на те, що український лідер Володимир Зеленський має конституційне право звільнити керівника армії, якщо вважає за потрібне.

Що також важливо розуміти українцям, будь-які перестановки не потрібно розцінювати як ознаку розколу у військових зусиллях нашої держави.

У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети — розгрому Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України

Що Зеленський говорив про “перезавантаження” у владі

Останні кілька тижнів чимало світових та українських ЗМІ активно писали про те, що глава держави Володимир Зеленський має намір відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Сам президент офіційно підтвердив, що розглядає можливість "перезавантаження" з метою заміни кількох високопосадовців.

Окрім того, наголошувалося, що "перезавантаження" вийде за межі військової сфери.

Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного — ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину…Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... — заявив тоді Зеленський.

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