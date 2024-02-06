Перезавантаження влади. Кулеба озвучив прогноз щодо можливих наслідків

На переконання глави МЗС України Дмитра Кулеби, військово-політичне перезавантаження, яке анонсував нещодавно президент Володимир Зеленський, не вплине на відносини Києва з його міжнародними партнерами.
Кулеба закликає українців не лякатися перезавантаження влади
Дмитро Кулеба звертає увагу на те, що український лідер Володимир Зеленський має конституційне право звільнити керівника армії, якщо вважає за потрібне.
Що також важливо розуміти українцям, будь-які перестановки не потрібно розцінювати як ознаку розколу у військових зусиллях нашої держави.
Що Зеленський говорив про “перезавантаження” у владі
Останні кілька тижнів чимало світових та українських ЗМІ активно писали про те, що глава держави Володимир Зеленський має намір відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.
Сам президент офіційно підтвердив, що розглядає можливість "перезавантаження" з метою заміни кількох високопосадовців.
Окрім того, наголошувалося, що "перезавантаження" вийде за межі військової сфери.
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