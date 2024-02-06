Перезавантаження влади. Кулеба озвучив прогноз щодо можливих наслідків

Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного — ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину…Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... — заявив тоді Зеленський.