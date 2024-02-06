Перезагрузка власти. Кулеба озвучил прогноз касательно возможных последствий

По убеждению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, военно-политическая перезагрузка, анонсированная недавно президентом Владимиром Зеленским, не повлияет на отношения Киева с его международными партнерами.

Кулеба призывает украинцев не пугаться перезагрузки власти

Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами, — отметил шеф европейской дипломатии. Поделиться

Дмитрий Кулеба обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным.

Что также важно понимать украинцам, какие-либо перестановки не следует расценивать как признак раскола в военных усилиях нашего государства.

У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но все мы объединены вокруг нашей стратегической цели — разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Что Зеленский говорил о перезагрузке власти

Последние несколько недель многие мировые и украинские СМИ активно писали о том, что глава государства Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Сам президент официально подтвердил, что рассматривает возможность "перезагрузки" с целью замены нескольких чиновников.

Кроме того, отмечалось, что "перезагрузка" выйдет за пределы военной сферы.