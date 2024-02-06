Перезагрузка власти. Кулеба озвучил прогноз касательно возможных последствий

По убеждению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, военно-политическая перезагрузка, анонсированная недавно президентом Владимиром Зеленским, не повлияет на отношения Киева с его международными партнерами.
Кулеба призывает украинцев не пугаться перезагрузки власти
Дмитрий Кулеба обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным.
Что также важно понимать украинцам, какие-либо перестановки не следует расценивать как признак раскола в военных усилиях нашего государства.
Что Зеленский говорил о перезагрузке власти
Последние несколько недель многие мировые и украинские СМИ активно писали о том, что глава государства Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
Сам президент официально подтвердил, что рассматривает возможность "перезагрузки" с целью замены нескольких чиновников.
Кроме того, отмечалось, что "перезагрузка" выйдет за пределы военной сферы.
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