Перезагрузка власти. Кулеба озвучил прогноз касательно возможных последствий
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Политика
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Перезагрузка власти. Кулеба озвучил прогноз касательно возможных последствий

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Reuters

По убеждению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, военно-политическая перезагрузка, анонсированная недавно президентом Владимиром Зеленским, не повлияет на отношения Киева с его международными партнерами.

Кулеба призывает украинцев не пугаться перезагрузки власти

Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами, — отметил шеф европейской дипломатии.

Дмитрий Кулеба обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным.

Что также важно понимать украинцам, какие-либо перестановки не следует расценивать как признак раскола в военных усилиях нашего государства.

У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но все мы объединены вокруг нашей стратегической цели — разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Что Зеленский говорил о перезагрузке власти

Последние несколько недель многие мировые и украинские СМИ активно писали о том, что глава государства Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Сам президент официально подтвердил, что рассматривает возможность "перезагрузки" с целью замены нескольких чиновников.

Кроме того, отмечалось, что "перезагрузка" выйдет за пределы военной сферы.

Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного — ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека… Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении... — заявил тогда Зеленский.

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