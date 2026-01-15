Перша медична евакуація астронавтів на Землю з МКС успішно завершилася — відео

Американське космічне агентство NASA успішно повернуло на Землю чотирьох астронавтів з Міжнародної космічної станції через медичну проблему одного з членів екіпажу.
Головні тези:
- Перша медична евакуація астронавтів із МКС успішно завершилася завдяки місії Crew-11 від NASA.
- Чотирьох астронавтів вернули на Землю після 167-денного перебування у космосі через серйозний стан здоров'я одного з учасників екіпажу.
NASA повернуло на Землю астронавтів з місії Crew-11
Капсула місії Crew-11 з чотирма астронавтами на борту успішно приводнилася поблизу узбережжя американського штату Каліфорнії у четвер вранці за київським часом.
Зазначається, що вперше за 25 років місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) було достроково перервано.
Через невизначений «серйозний стан здоров’я», який торкнувся одного з членів екіпажу, додому повертаються всі четверо астронавтів місії.
Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc— NASA (@NASA) January 15, 2026
Стан людини «стабільний», а головний лікар космічного агентства, доктор Джеймс Полк минулого тижня заявив, що вони «діють з обережністю».
Астронавти зазвичай живуть на МКС 6-8 місяців і мають доступ до базового медичного обладнання та ліків для деяких видів надзвичайних ситуацій.
