Перша медична евакуація астронавтів на Землю з МКС успішно завершилася — відео
Перша медична евакуація астронавтів на Землю з МКС успішно завершилася — відео

астронавти
Джерело:  Sky News

Американське космічне агентство NASA успішно повернуло на Землю чотирьох астронавтів з Міжнародної космічної станції через медичну проблему одного з членів екіпажу.

Головні тези:

  • Перша медична евакуація астронавтів із МКС успішно завершилася завдяки місії Crew-11 від NASA.
  • Чотирьох астронавтів вернули на Землю після 167-денного перебування у космосі через серйозний стан здоров'я одного з учасників екіпажу.

NASA повернуло на Землю астронавтів з місії Crew-11

Капсула місії Crew-11 з чотирма астронавтами на борту успішно приводнилася поблизу узбережжя американського штату Каліфорнії у четвер вранці за київським часом.

Загалом місія з астронавтів зі США, Японії та Росії, пробула у космосі на Міжнародній космічній станції 167 діб.

Зазначається, що вперше за 25 років місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) було достроково перервано.

Через невизначений «серйозний стан здоров’я», який торкнувся одного з членів екіпажу, додому повертаються всі четверо астронавтів місії.

Стан людини «стабільний», а головний лікар космічного агентства, доктор Джеймс Полк минулого тижня заявив, що вони «діють з обережністю».

Приземлення космічної місії

Астронавти зазвичай живуть на МКС 6-8 місяців і мають доступ до базового медичного обладнання та ліків для деяких видів надзвичайних ситуацій.

Екіпаж місії Crew-11 мав повернутися на Землю приблизно у травні 2026 року.

