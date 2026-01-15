Перша медична евакуація астронавтів на Землю з МКС успішно завершилася — відео

Американське космічне агентство NASA успішно повернуло на Землю чотирьох астронавтів з Міжнародної космічної станції через медичну проблему одного з членів екіпажу.

NASA повернуло на Землю астронавтів з місії Crew-11

Капсула місії Crew-11 з чотирма астронавтами на борту успішно приводнилася поблизу узбережжя американського штату Каліфорнії у четвер вранці за київським часом.

Загалом місія з астронавтів зі США, Японії та Росії, пробула у космосі на Міжнародній космічній станції 167 діб. Поширити

Зазначається, що вперше за 25 років місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) було достроково перервано.

Через невизначений «серйозний стан здоров’я», який торкнувся одного з членів екіпажу, додому повертаються всі четверо астронавтів місії.

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

Стан людини «стабільний», а головний лікар космічного агентства, доктор Джеймс Полк минулого тижня заявив, що вони «діють з обережністю».

Приземлення космічної місії

Астронавти зазвичай живуть на МКС 6-8 місяців і мають доступ до базового медичного обладнання та ліків для деяких видів надзвичайних ситуацій.