Первая медицинская эвакуация астронавтов на Землю с МКС успешно завершилась — видео

Американское космическое агентство NASA успешно вернуло на Землю четырех астронавтов с Международной космической станции из-за медицинской проблемы одного из членов экипажа.
Главные тезисы
- Первая успешная медицинская эвакуация астронавтов с МКС была осуществлена благодаря миссии Crew-11 от NASA.
- Четверо астронавтов вернулись на Землю из-за серьезного состояния здоровья одного из участников экипажа после 167-дневного пребывания в космосе.
- Экипаж миссии Crew-11 должен был вернуться на Землю примерно в мае 2026 года, однако миссия была досрочно прервана из-за медицинской проблемы.
NASA вернуло на Землю астронавтов с миссии Crew-11
Капсула миссии Crew-11 с четырьмя астронавтами на борту успешно приводилась у побережья американского штата Калифорнии в четверг утром по киевскому времени.
Отмечается, что впервые за 25 лет миссия на Международную космическую станцию (МКС) была досрочно прервана.
Из-за неопределенного «серьезного состояния здоровья», коснувшегося одного из членов экипажа, домой возвращаются все четверо астронавтов миссии.
Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc— NASA (@NASA) January 15, 2026
Состояние человека «стабильное», а главный врач космического агентства доктор Джеймс Полк на прошлой неделе заявил, что они «действуют с осторожностью».
Астронавты обычно живут на МКС 6-8 месяцев и имеют доступ к базовому медицинскому оборудованию и лекарствам для некоторых видов чрезвычайных ситуаций.
