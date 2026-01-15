Первая медицинская эвакуация астронавтов на Землю с МКС успешно завершилась — видео

Американское космическое агентство NASA успешно вернуло на Землю четырех астронавтов с Международной космической станции из-за медицинской проблемы одного из членов экипажа.

NASA вернуло на Землю астронавтов с миссии Crew-11

Капсула миссии Crew-11 с четырьмя астронавтами на борту успешно приводилась у побережья американского штата Калифорнии в четверг утром по киевскому времени.

В целом миссия по астронавтам из США, Японии и России пробыла в космосе на Международной космической станции 167 суток.

Отмечается, что впервые за 25 лет миссия на Международную космическую станцию (МКС) была досрочно прервана.

Из-за неопределенного «серьезного состояния здоровья», коснувшегося одного из членов экипажа, домой возвращаются все четверо астронавтов миссии.

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

Состояние человека «стабильное», а главный врач космического агентства доктор Джеймс Полк на прошлой неделе заявил, что они «действуют с осторожностью».

Приземление космической миссии

Астронавты обычно живут на МКС 6-8 месяцев и имеют доступ к базовому медицинскому оборудованию и лекарствам для некоторых видов чрезвычайных ситуаций.