Первая медицинская эвакуация астронавтов на Землю с МКС успешно завершилась — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Первая медицинская эвакуация астронавтов на Землю с МКС успешно завершилась — видео

астронавты
Читати українською
Источник:  Sky News

Американское космическое агентство NASA успешно вернуло на Землю четырех астронавтов с Международной космической станции из-за медицинской проблемы одного из членов экипажа.

Главные тезисы

  • Первая успешная медицинская эвакуация астронавтов с МКС была осуществлена благодаря миссии Crew-11 от NASA.
  • Четверо астронавтов вернулись на Землю из-за серьезного состояния здоровья одного из участников экипажа после 167-дневного пребывания в космосе.
  • Экипаж миссии Crew-11 должен был вернуться на Землю примерно в мае 2026 года, однако миссия была досрочно прервана из-за медицинской проблемы.

NASA вернуло на Землю астронавтов с миссии Crew-11

Капсула миссии Crew-11 с четырьмя астронавтами на борту успешно приводилась у побережья американского штата Калифорнии в четверг утром по киевскому времени.

В целом миссия по астронавтам из США, Японии и России пробыла в космосе на Международной космической станции 167 суток.

Отмечается, что впервые за 25 лет миссия на Международную космическую станцию (МКС) была досрочно прервана.

Из-за неопределенного «серьезного состояния здоровья», коснувшегося одного из членов экипажа, домой возвращаются все четверо астронавтов миссии.

Состояние человека «стабильное», а главный врач космического агентства доктор Джеймс Полк на прошлой неделе заявил, что они «действуют с осторожностью».

Приземление космической миссии

Астронавты обычно живут на МКС 6-8 месяцев и имеют доступ к базовому медицинскому оборудованию и лекарствам для некоторых видов чрезвычайных ситуаций.

Экипаж миссии Crew-11 должен был вернуться на Землю примерно в мае 2026 года.

