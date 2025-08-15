Перша українська компанія вийшла на біржу Nasdaq

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV. Поки що саме “Київстар” перша та єдина українська компанія, яка вийшла на одну з найбільших фондових бірж США.

Що відомо про вихід "Київстар" на біржу Nasdaq

Kyivstar Group Ltd, що є материнською компанією "Київстар", завершила лістинг на американській фондовій біржі.

Що важливо розуміти, основним акціонером залишається міжнародна телекомунікаційна група VEON із пакетом 89,6%.

Спочатку аналізувалися різні сценарії розподілу акцій після злиття з SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp. I: від 10% акцій у публічних інвесторів без викупів — до лише 2% за максимального редемпшену, коли VEON отримав би понад 90% компанії.

Врешті-решт інвестори Cohen Circle захотіли викупити частину своїх акцій перед закриттям угоди, однак обсяг редемпшенів виявився меншим за максимальний.

Окрім того, наголошується, що "Київстар" тепер перша і поки що єдина компанія, бізнес якої повністю зосереджений в Україні, що вийшла на цей майданчик.

За словами очільника "Київстар" Олександра Комарова, лістинг на Nasdaq є дійсно важливим проривом для всієї української бізнес-спільноти та підтвердженням інвестиційної привабливості країни.