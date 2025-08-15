Перша українська компанія вийшла на біржу Nasdaq
Категорія
Економіка
Дата публікації

Перша українська компанія вийшла на біржу Nasdaq

Що відомо про вихід "Київстар" на біржу Nasdaq
Джерело:  online.ua

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV. Поки що саме “Київстар” перша та єдина українська компанія, яка вийшла на одну з найбільших фондових бірж США.

Головні тези:

  • Ключовим акціонером компанії залишається міжнародна телекомунікаційна група VEON.
  • Ця подія —  ще одне підтвердженням інвестиційної привабливості України.

Що відомо про вихід "Київстар" на біржу Nasdaq

Kyivstar Group Ltd, що є материнською компанією "Київстар", завершила лістинг на американській фондовій біржі.

Що важливо розуміти, основним акціонером залишається міжнародна телекомунікаційна група VEON із пакетом 89,6%.

Спочатку аналізувалися різні сценарії розподілу акцій після злиття з SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp. I: від 10% акцій у публічних інвесторів без викупів — до лише 2% за максимального редемпшену, коли VEON отримав би понад 90% компанії.

Врешті-решт інвестори Cohen Circle захотіли викупити частину своїх акцій перед закриттям угоди, однак обсяг редемпшенів виявився меншим за максимальний.

Окрім того, наголошується, що "Київстар" тепер перша і поки що єдина компанія, бізнес якої повністю зосереджений в Україні, що вийшла на цей майданчик.

За словами очільника "Київстар" Олександра Комарова, лістинг на Nasdaq є дійсно важливим проривом для всієї української бізнес-спільноти та підтвердженням інвестиційної привабливості країни.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Біржа Nasdaq заявила про делістинг акцій найбільших техкомпаній РФ
Біржа Nasdaq заявила про делістинг акцій найбільших техкомпаній РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Справа про відмивання грошей. Найбільша криптовалютна біржа світу виплатить штраф у 4,3 млрд дол
Бінанс Коїн
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Московська біржа зупинила торги доларами та євро — відома причина
Московська біржа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?