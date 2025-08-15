Первая украинская компания вышла на биржу Nasdaq

15 августа 2025 г. акции Kyivstar Group Ltd. начали торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером KYIV. Пока именно Киевстар первая и единственная украинская компания, которая вышла на одну из крупнейших фондовых бирж США.
Главные тезисы
- Ключевым акционером компании остается международная телекоммуникационная группа VEON.
- Это событие – еще одно подтверждение инвестиционной привлекательности Украины.
Что известно о выходе "Киевстара" на биржу Nasdaq
Kyivstar Group Ltd, являющаяся материнской компанией "Киевстар", завершила листинг на американской фондовой бирже.
Что важно понимать, основным акционером остается международная телекоммуникационная группа VEON с пакетом 89,6%.
Сначала анализировались разные сценарии распределения акций после слияния со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp. I: от 10% акций у публичных инвесторов без выкупов — до 2% при максимальном редемпшене, когда VEON получил бы более 90% компании.
В конце концов инвесторы Cohen Circle захотели выкупить часть своих акций перед закрытием сделки, однако объем редемпшенов оказался меньше максимального.
Кроме того, указано, что "Киевстар" сейчас первая и пока единственная компания, бизнес которой полностью сосредоточен в Украине, которая вышла на эту площадку.
По словам главы "Киевстар" Александра Комарова, листинг на Nasdaq является действительно важным прорывом для всего украинского бизнес-сообщества и подтверждением инвестиционной привлекательности страны.
