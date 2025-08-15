Первая украинская компания вышла на биржу Nasdaq
Категория
Экономика
Дата публикации

Первая украинская компания вышла на биржу Nasdaq

Что известно о выходе "Киевстара" на биржу Nasdaq
Читати українською
Источник:  online.ua

15 августа 2025 г. акции Kyivstar Group Ltd. начали торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером KYIV. Пока именно Киевстар первая и единственная украинская компания, которая вышла на одну из крупнейших фондовых бирж США.

Главные тезисы

  • Ключевым акционером компании остается международная телекоммуникационная группа VEON.
  • Это событие – еще одно подтверждение инвестиционной привлекательности Украины.

Что известно о выходе "Киевстара" на биржу Nasdaq

Kyivstar Group Ltd, являющаяся материнской компанией "Киевстар", завершила листинг на американской фондовой бирже.

Что важно понимать, основным акционером остается международная телекоммуникационная группа VEON с пакетом 89,6%.

Сначала анализировались разные сценарии распределения акций после слияния со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp. I: от 10% акций у публичных инвесторов без выкупов — до 2% при максимальном редемпшене, когда VEON получил бы более 90% компании.

В конце концов инвесторы Cohen Circle захотели выкупить часть своих акций перед закрытием сделки, однако объем редемпшенов оказался меньше максимального.

Кроме того, указано, что "Киевстар" сейчас первая и пока единственная компания, бизнес которой полностью сосредоточен в Украине, которая вышла на эту площадку.

По словам главы "Киевстар" Александра Комарова, листинг на Nasdaq является действительно важным прорывом для всего украинского бизнес-сообщества и подтверждением инвестиционной привлекательности страны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Биржа Nasdaq заявила о делистинге акций крупнейших техкомпаний РФ
Биржа Nasdaq заявила о делистинге акций крупнейших техкомпаний РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Дело об отмывании денег. Крупнейшая криптовалютная биржа мира выплатит штраф в 4,3 млрд долл
Бинанс Коин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Московская биржа остановила торги долларам и евро — известна причина
Московская биржа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?