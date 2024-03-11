Перший Оскар в історії України — з'явилася реакція Зеленського

Ми пам'ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам'ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам'ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста.