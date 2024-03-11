Перший Оскар в історії України — з'явилася реакція Зеленського
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Перший Оскар в історії України — з'явилася реакція Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував тріумфальну перемогу української стрічки “20 днів у Маріуполі” на найпрестижнішій кінопремії "Оскар”. Президент наголосив, що цей фільм нагадав світу про злочини Росії.

Зеленський висловився про перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" на Оскарі

Глава держави оприлюднив одні з найважчих світлин з окупованого Маріуполя, які зробив відомий фотограф Євген Малолєтка.

Президент України подякував команді, яка працювала над фільмом та здобула "Оскар".

За його словами, це була ще одна можливість для нашої країни нагадати про війну Росії, яка триває досі.

Ми пам'ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам'ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам'ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, він безмежно вдячний тим людям, які поширюють правду про російсько-українську війну та не дають світові забути про злочини РФ.

Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя, — наголосив український лідер.

Що важливо знати про фільм "20 днів у Маріуполі"

11 березня українська стрічка про окупацію Росією Маріуполя здобула перемогу у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.

Це перший український Оскар в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників...

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

Український режисер

Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

До слова, саме вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста.

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