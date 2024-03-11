Перший Оскар в історії України — з'явилася реакція Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував тріумфальну перемогу української стрічки “20 днів у Маріуполі” на найпрестижнішій кінопремії "Оскар”. Президент наголосив, що цей фільм нагадав світу про злочини Росії.
Зеленський висловився про перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" на Оскарі
Глава держави оприлюднив одні з найважчих світлин з окупованого Маріуполя, які зробив відомий фотограф Євген Малолєтка.
Президент України подякував команді, яка працювала над фільмом та здобула "Оскар".
За його словами, це була ще одна можливість для нашої країни нагадати про війну Росії, яка триває досі.
За словами глави держави, він безмежно вдячний тим людям, які поширюють правду про російсько-українську війну та не дають світові забути про злочини РФ.
Що важливо знати про фільм "20 днів у Маріуполі"
11 березня українська стрічка про окупацію Росією Маріуполя здобула перемогу у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.
Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
До слова, саме вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста.
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