Первый Оскар в истории Украины — появилась реакция Зеленского
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Первый Оскар в истории Украины — появилась реакция Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал триумфальную победу украинской ленты "20 дней в Мариуполе" на самой престижной кинопремии "Оскар". Президент подчеркнул, что этот фильм напомнил миру о преступлениях России.

Зеленский высказался о победе фильма "20 дней в Мариуполе" на Оскаре

Глава государства обнародовал фотографии из оккупированного Мариуполя, которые сделал известный фотограф Евгений Малолетка.

Президент Украины поблагодарил команду, которая работала над фильмом и получила "Оскар".

По его словам, это была еще одна возможность для нашей страны напомнить о продолжающейся войне России.

Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто сражался ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор держат в бесчеловечных условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, он безгранично благодарен тем людям, которые распространяют правду о российско-украинской войне и не дают миру забыть о преступлениях РФ.

Правда победит все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь, – подчеркнул украинский лидер.

Что важно знать о фильме "20 дней в Мариуполе"

11 марта украинская лента об оккупации Россией Мариуполя одержала победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на “Оскаре-2024”.

Это первый украинский Оскар в истории. Но я хотел бы никогда не делать этот фильм, не выходить на эту сцену и хотел бы, чтобы Россия не нападала на Украину. Если бы я мог обменять награду, чтобы Россия не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников...

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

Украинский режиссер

Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Кстати, именно они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города.

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