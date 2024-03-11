Первый Оскар в истории Украины — появилась реакция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал триумфальную победу украинской ленты "20 дней в Мариуполе" на самой престижной кинопремии "Оскар". Президент подчеркнул, что этот фильм напомнил миру о преступлениях России.
Зеленский высказался о победе фильма "20 дней в Мариуполе" на Оскаре
Глава государства обнародовал фотографии из оккупированного Мариуполя, которые сделал известный фотограф Евгений Малолетка.
Президент Украины поблагодарил команду, которая работала над фильмом и получила "Оскар".
По его словам, это была еще одна возможность для нашей страны напомнить о продолжающейся войне России.
По словам главы государства, он безгранично благодарен тем людям, которые распространяют правду о российско-украинской войне и не дают миру забыть о преступлениях РФ.
Что важно знать о фильме "20 дней в Мариуполе"
11 марта украинская лента об оккупации Россией Мариуполя одержала победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на “Оскаре-2024”.
Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
Кстати, именно они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города.
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