Перший тизер стрічки "Буремний перевал" вразив мережу — відео

Над новим проєктом працювала англійська акторка та режисерка Емеральд Феннелл та її команда.

За словами останньої, цього разу глядачі зможуть насолодитися відвертим переосмисленням класичної історії руйнівних стосунків між мстивим Хіткліффом і розбещеною Кетрін Ерншоу.

Як відомо, їхня незвична історія кохання розгортається на тлі йоркширських боліт.

Головних героїв зіграли:

Овен Купер, який прославився завдяки головній ролі у хітовому серіалі "Юнацтво".

Марго Роббі ("Загін самогубців", "Хижі пташки", "Барбі", "Вавилон", "Вовк з Уолл-стріт", "Я, Тоня", "Одного разу в… Голлівуді")

Українські глядачі вже діляться своїми першими враженнями після перегляду тизеру:

Як я чекала на нову екранізацію улюбленого роману Емілі Бронте! Не можу повірити, що це врешті сталося!;

Оце пристрасть! Мурахи навіть від перших секунд перегляду;

Я таке точно не пропущу! Обожнюю Марго, а Джейкоб Елорді тут аж надто сексуальний;

Колись дивився екранізацію цього роману з Ральфом Файнсом і Джул'єт Бінош — досі вважаю найкращою екранізацією!;

Так, це кіно буде в стилі 50 відтінків? Тоді беру подругу, а чоловіка лишаю вдома.