Перший тизер стрічки "Буремний перевал" вразив мережу — відео

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила довгоочікуваний тизер готичної драми "Буремний перевал" (Wuthering Heights), головні ролі в якому зіграли голлівудські зірки — Марго Роббі та Джейкоб Елорді.
Головні тези:
- До акторського касту також приєднався Овен Купер, відомий за участю в хітовому серіалі “Юнацтво”.
- Дізнайтеся перші реакції українських глядачів на тизер нової екранізації культового роману Емілі Бронте.
Чому варто подивитися нову екранізацію “Буремного перевалу”
Над новим проєктом працювала англійська акторка та режисерка Емеральд Феннелл та її команда.
За словами останньої, цього разу глядачі зможуть насолодитися відвертим переосмисленням класичної історії руйнівних стосунків між мстивим Хіткліффом і розбещеною Кетрін Ерншоу.
Як відомо, їхня незвична історія кохання розгортається на тлі йоркширських боліт.
Головних героїв зіграли:
Марго Роббі ("Загін самогубців", "Хижі пташки", "Барбі", "Вавилон", "Вовк з Уолл-стріт", "Я, Тоня", "Одного разу в… Голлівуді")
Джейкоб Елорді ("Прісцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", серіал "Ейфорія")
Овен Купер, який прославився завдяки головній ролі у хітовому серіалі "Юнацтво".
Українські глядачі вже діляться своїми першими враженнями після перегляду тизеру:
Як я чекала на нову екранізацію улюбленого роману Емілі Бронте! Не можу повірити, що це врешті сталося!;
Оце пристрасть! Мурахи навіть від перших секунд перегляду;
Я таке точно не пропущу! Обожнюю Марго, а Джейкоб Елорді тут аж надто сексуальний;
Колись дивився екранізацію цього роману з Ральфом Файнсом і Джул'єт Бінош — досі вважаю найкращою екранізацією!;
Так, це кіно буде в стилі 50 відтінків? Тоді беру подругу, а чоловіка лишаю вдома.
Я вражена і навіть шокована, але вірю, що найкраще — попереду.
