Первый тизер фильма "Грозовой перевал" поразил сеть — видео

Почему стоит посмотреть новую экранизацию "Грозового перевала"
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила долгожданный тизер готической драмы "Буремный перевал" (Wuthering Heights), главные роли в котором сыграли голливудские звезды Марго Робби и Джейкоб Элорди.

  • К актерскому касту также присоединился Овен Купер, известный участием в сериале «Юность».
  • Узнайте первые реакции украинских зрителей на тизер новой экранизации культового романа Эмили Бронте.

Почему стоит посмотреть новую экранизацию "Грозового перевала"

Над новым проектом работали английская актриса и режиссер Эмеральд Феннелл и ее команда.

По словам последней, на этот раз зрители смогут насладиться откровенным переосмыслением классической истории разрушительных отношений между мстительным Хитклиффом и развращенной Кэтрин Эрншоу.

Как известно, их необычная история любви разворачивается на фоне йоркширских болот.

Главных героев сыграли:

  • Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Хищные птички", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в… Голливуде")

  • Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория")

  • Овен Купер, прославившийся благодаря главной роли в хитовом сериале "Юность".

Украинские зрители уже делятся своими первыми впечатлениями после просмотра тизера:

  • Как я ждала новую экранизацию любимого романа Эмили Бронте! Не могу поверить, что это наконец произошло!;

  • Вот это страсть! Мурашки даже с первых секунд просмотра;

  • Я такое точно не пропущу! Обожаю Марго, а Джейкоб Элорди здесь слишком сексуальный;

  • Когда-то смотрел экранизацию этого романа с Ральфом Файнсом и Джулет Бинош — до сих пор считаю лучшей экранизацией!

  • Так, это кино будет в стиле 50 оттенков? Тогда беру подругу, а мужа оставляю дома.

  • Я поражена и даже шокирована, но верю, что все лучшее еще впереди.

