Первый тизер фильма "Грозовой перевал" поразил сеть — видео

Над новым проектом работали английская актриса и режиссер Эмеральд Феннелл и ее команда.

По словам последней, на этот раз зрители смогут насладиться откровенным переосмыслением классической истории разрушительных отношений между мстительным Хитклиффом и развращенной Кэтрин Эрншоу.

Как известно, их необычная история любви разворачивается на фоне йоркширских болот.

Главных героев сыграли:

Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Хищные птички", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в… Голливуде")

Украинские зрители уже делятся своими первыми впечатлениями после просмотра тизера:

Как я ждала новую экранизацию любимого романа Эмили Бронте! Не могу поверить, что это наконец произошло!;

Вот это страсть! Мурашки даже с первых секунд просмотра;

Я такое точно не пропущу! Обожаю Марго, а Джейкоб Элорди здесь слишком сексуальный;

Когда-то смотрел экранизацию этого романа с Ральфом Файнсом и Джулет Бинош — до сих пор считаю лучшей экранизацией!

Так, это кино будет в стиле 50 оттенков? Тогда беру подругу, а мужа оставляю дома.