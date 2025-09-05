Первый тизер фильма "Грозовой перевал" поразил сеть — видео

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила долгожданный тизер готической драмы "Буремный перевал" (Wuthering Heights), главные роли в котором сыграли голливудские звезды Марго Робби и Джейкоб Элорди.
Главные тезисы
- К актерскому касту также присоединился Овен Купер, известный участием в сериале «Юность».
- Узнайте первые реакции украинских зрителей на тизер новой экранизации культового романа Эмили Бронте.
Почему стоит посмотреть новую экранизацию "Грозового перевала"
Над новым проектом работали английская актриса и режиссер Эмеральд Феннелл и ее команда.
По словам последней, на этот раз зрители смогут насладиться откровенным переосмыслением классической истории разрушительных отношений между мстительным Хитклиффом и развращенной Кэтрин Эрншоу.
Как известно, их необычная история любви разворачивается на фоне йоркширских болот.
Главных героев сыграли:
Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Хищные птички", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в… Голливуде")
Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория")
Овен Купер, прославившийся благодаря главной роли в хитовом сериале "Юность".
Украинские зрители уже делятся своими первыми впечатлениями после просмотра тизера:
Как я ждала новую экранизацию любимого романа Эмили Бронте! Не могу поверить, что это наконец произошло!;
Вот это страсть! Мурашки даже с первых секунд просмотра;
Я такое точно не пропущу! Обожаю Марго, а Джейкоб Элорди здесь слишком сексуальный;
Когда-то смотрел экранизацию этого романа с Ральфом Файнсом и Джулет Бинош — до сих пор считаю лучшей экранизацией!
Так, это кино будет в стиле 50 оттенков? Тогда беру подругу, а мужа оставляю дома.
Я поражена и даже шокирована, но верю, что все лучшее еще впереди.
